В выборах в Великобритании участвовали фальшивые кандидаты?

В соцсетях ходят слухи, что кандидат от правопопулистской партии Reform на недавних выборах в Великобритании был ненастоящим.
Фотография Марка Мэтлока, кандидата в члены парламента от партии Reform UK в округе Клэпхэм и Брикстон-Хилл на юге Лондона, вызвала волну предположений о том, что ультраправая партия выставила на выборах фальшивых кандидатов.
Фотография, которая была изменена цифровым способом, породила слухи о том, что Мэтлока не существует. Это привело к более широким заявлениям, что Reform UK выставила фальшивых кандидатов и в других местах.
Сообщалось также, что Мэтлок не появлялся ни на одном собрании и что его соперники никогда с ним не встречались.
Он также не явился на подсчет голосов, когда рано утром 5 июля были объявлены результаты выборов.
Несмотря на все заявления, нет никаких реальных доказательств того, что Reform UK выдвигала фальшивых или несуществующих кандидатов.
Британские СМИ, такие как The Guardian, BBC и Sky News, подтвердили личность Мэтлока.
Через несколько дней после выборов он появился в эфире GB News, чтобы обсудить эти утверждения.
Он сказал, что его не было на подсчете голосов, потому что он заболел пневмонией, повторив то, что он сказал в эфире X перед объявлением результатов.
Что касается его якобы сгенерированной ИИ фотографии, Мэтлок сказал The Guardian, что снимок был отредактирован, чтобы поменять галстук и костюм, так как он не смог вовремя добраться до фотографа.
В итоге Мэтлок занял пятое место, набрав менее 2 000 голосов, в то время как победил Белл Рибейро-Эдди победил от правящей Лейбористской партии, получивший более 24 000 голосов.
"Бумажные кандидаты"
Хотя ни один из кандидатов Reform UK не оказался фальшивым, BBC отмечает, что партия испытывала трудности с поиском кандидатов, и в некоторых случаях им приходилось привлекать для участия в выборах друзей и членов семей сотрудников.
Некоторые из них в итоге провели очень мелкие кампании, если вообще провели.
Эти так называемые "бумажные кандидаты", которые появляются в избирательном бюллетене, но на самом деле не показывают своего лица, - обычная особенность выборов в Великобритании.
Это происходит потому, что политические партии получают более 22 000 фунтов стерлингов за каждое завоеванное место и еще 45 фунтов стерлингов за каждые 200 набранных голосов.
Помимо финансового стимула выставлять кандидатов в каждом избирательном округе, Reform утверждает, что это повышает уровень демократии, поскольку дает шанс проголосовать за них как можно большему числу людей в стране.
Ранее кандидат от ИИ принял участие в недавних всеобщих выборах в Великобритании: "ИИ Стив" баллотировался в избирательном округе Брайтон, но набрал всего 179 голосов.
Его создатель, Стив Эндакотт, заявил, что хочет, чтобы его аватар присутствовал в Палате общин, чтобы бороться с разочарованием населения Великобритании в политике.
"Я постараюсь использовать технологии, чтобы напрямую связаться с мнением моих избирателей", - сказал он во время выборов.
Подобные "новички" на выборах в Великобритании появляются не впервые. Здесь в борьбу за депутатские мандаты с типичными политиками время от времени вступают такие экстравагантные кандидаты, как Элмо, граф Бинфейс и Барми Бранч.
Увы, Великобритании придется подождать еще немного, прежде чем депутат от ИИ займет место в здании парламента.