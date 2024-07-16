В выборах в Великобритании участвовали фальшивые кандидаты?

В соцсетях ходят слухи, что кандидат от правопопулистской партии Reform на недавних выборах в Великобритании был ненастоящим.

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Фотография Марка Мэтлока, кандидата в члены парламента от партии Reform UK в округе Клэпхэм и Брикстон-Хилл на юге Лондона, вызвала волну предположений о том, что ультраправая партия выставила на выборах фальшивых кандидатов.

Фотография, которая была изменена цифровым способом, породила слухи о том, что Мэтлока не существует. Это привело к более широким заявлениям, что Reform UK выставила фальшивых кандидатов и в других местах.

Сообщалось также, что Мэтлок не появлялся ни на одном собрании и что его соперники никогда с ним не встречались.

Он также не явился на подсчет голосов, когда рано утром 5 июля были объявлены результаты выборов.

Эта фотография Мэтлока вызвала быстрое распространение слухов в социальных сетях Reform UK

Несмотря на все заявления, нет никаких реальных доказательств того, что Reform UK выдвигала фальшивых или несуществующих кандидатов.

Британские СМИ, такие как The Guardian, BBC и Sky News, подтвердили личность Мэтлока.

Через несколько дней после выборов он появился в эфире GB News, чтобы обсудить эти утверждения.

Кадр GB News, показывающий Мэтлока рядом с его измененной фотографией GB News

Он сказал, что его не было на подсчете голосов, потому что он заболел пневмонией, повторив то, что он сказал в эфире X перед объявлением результатов.

Что касается его якобы сгенерированной ИИ фотографии, Мэтлок сказал The Guardian, что снимок был отредактирован, чтобы поменять галстук и костюм, так как он не смог вовремя добраться до фотографа.

В итоге Мэтлок занял пятое место, набрав менее 2 000 голосов, в то время как победил Белл Рибейро-Эдди победил от правящей Лейбористской партии, получивший более 24 000 голосов.

"Бумажные кандидаты"

Хотя ни один из кандидатов Reform UK не оказался фальшивым, BBC отмечает, что партия испытывала трудности с поиском кандидатов, и в некоторых случаях им приходилось привлекать для участия в выборах друзей и членов семей сотрудников.

Некоторые из них в итоге провели очень мелкие кампании, если вообще провели.

Эти так называемые "бумажные кандидаты", которые появляются в избирательном бюллетене, но на самом деле не показывают своего лица, - обычная особенность выборов в Великобритании.

Это происходит потому, что политические партии получают более 22 000 фунтов стерлингов за каждое завоеванное место и еще 45 фунтов стерлингов за каждые 200 набранных голосов.

Помимо финансового стимула выставлять кандидатов в каждом избирательном округе, Reform утверждает, что это повышает уровень демократии, поскольку дает шанс проголосовать за них как можно большему числу людей в стране.

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Ранее кандидат от ИИ принял участие в недавних всеобщих выборах в Великобритании: "ИИ Стив" баллотировался в избирательном округе Брайтон, но набрал всего 179 голосов.

Его создатель, Стив Эндакотт, заявил, что хочет, чтобы его аватар присутствовал в Палате общин, чтобы бороться с разочарованием населения Великобритании в политике.

"Я постараюсь использовать технологии, чтобы напрямую связаться с мнением моих избирателей", - сказал он во время выборов.

Подобные "новички" на выборах в Великобритании появляются не впервые. Здесь в борьбу за депутатские мандаты с типичными политиками время от времени вступают такие экстравагантные кандидаты, как Элмо, граф Бинфейс и Барми Бранч.

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Увы, Великобритании придется подождать еще немного, прежде чем депутат от ИИ займет место в здании парламента.