На глубине океана, куда не проникает свет, дно устилают миллиарды камней размером с кулак, называемых полиметаллическими конкрециями. Они содержат медь, никель, железо, марганец, кобальт и редкие земли.

Это сырьё имеет важнейшее значение для экономики ЕС, будучи незаменимым в производстве аккумуляторов для электромобилей, солнечных батарей и полупроводников.

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Борясь с дефицитом редких металлов, блок стремится открыть новые цепочки поставок, при том, что многие страны Евросоюза отказываются вести разработку морского дна.

Учёные очень мало знают об уникальных экосистемах, выживание которых зависит от этих конкреций - человечество активнее вовлечено в исследование космических глубин, чем океанских.

Теперь геополитическая гонка за добычу полезных ископаемых с морского дна, при которой используются непроверенные технологии, беспокоит защитников природы. Они предупреждают: ущерб от такой деятельности для морских экосистем может быть необратимым. Одни мировые лидеры с ними согласны, другие - считают иначе.

Глубоководный мир исследован недостаточно

Еврокомиссия и Европарламент призывают ввести общемировой мораторий на глубоководную добычу, пока научными исследованиями не будут закрыты все имеющиеся пробелы в знаниях.

"Наша озабоченность связана с защитой и восстановлением морской среды, глубоководного биоразнообразия и смягчением последствий изменения климата", - заявили в ЕК.

ЕС инвестировал более 80 млн. евро в исследовательские проекты, связанные с разработкой морского дна. Полученные результаты стали очередным свидетельством того, что работы для учёных здесь непочатый край.

По некоторым оценкам, многие виды флоры и фауны, обитающие на дне океана, науке неизвестны. AP/AP

"Необходимы долгосрочные исследования, чтобы оценить весь спектр воздействия добычи на биоразнообразие придонных и глубоководных слоёв океана, на состояние экосистемы и потенциал их восстановления", - пояснили в Еврокомиссии.

Введение моратория поддерживают и крупные промышленные компании. Так, BMW, Volvo, Google и Samsung обещают не приобретать ископаемые, добытые со дна океана.

Однако только семь стран-членов ЕС - Испания, Франция, Германия, Швеция, Ирландия, Финляндия и Португалия - открыто выступают за приостановку добычи.

Разногласия внутри Евросоюза

Некоторые страны-члены не согласны с позицией руководства ЕС. Бельгия готовит закон, определяющий, при каких условиях правительство "могло бы спонсировать компании по разработке в будущем", сообщило бельгийское министерство иностранных дел.

Представители местных добывающих компаний даже сопровождали правительство страны на переговорах с Международным органом по морскому дну (ISA), отвечающим за регулирование глубоководной добычи в международных водах.

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Отсутствие единого мнения в Евросоюзе подрывает усилия по введению моратория.

"На заседаниях ISA не присутствует представитель ЕС, который бы выступал от имени всех стран. Вместо этого каждая из них отстаивает свою собственную позицию", - утверждает Клаудия Кремерс, научный сотрудник аналитического центра IDDRI.

Бельгийская компания Global Sea Mineral Resources NV, а также правительственные институты Франции, Германии и Польши владеют лицензиями ISA на глубоководную разведку для изучения имеющихся ресурсов. Разрешения на добычу и эксплуатацию им добиться пока не удалось.

Но договор с небольшим островным государством Науру в Тихом океане оставляет лазейку, которую те могут использовать для ведения разработки.

Соперничество европейских стран

Норвегия может стать первой страной в мире, которая будет добывать металлы со дна океана. Ранее правительство страны пообещало открыть для добычи участок площадью 281 000 кв. км (это почти что площадь Италии). Вопрос вынесут на голосование в парламент осенью этого года.

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Хотя Осло утверждает, что работы будут вестись в соответствии с принципами устойчивого развития и при бережном отношении к морской экосистеме, экологи убеждены, что это будет иметь самые серьёзные для неё поледствия.

Власти Великобритания тоже не поддержали мораторий на глубоководную добычу. В июле группа оппозиционных депутатов призвала премьер-министра Риши Сунака пересмотреть решение.

"Голоса против глубоководной добычи никогда не были столь громкими, однако правительства некоторых стран, таких как Норвегия и Великобритания, уступают интересам добывающих компаний", - заявил Халдис Тьелдфлаат Хелле, представитель "Гринпис".

"Разработка подводных залежей полезных ископаемых в Арктике стала бы преступлением. Норвегия трубит о своём лидерстве в мире, но она явно не в курсе растущего противодействия этой разрушительной индустрии”, - добавил он.

Спор о правах на месторождения

Предлагаемый Норвегией район добычи включает архипелаг Шпицберген в Арктике - территорию, находящуюся под суверенитетом Норвегии, однако некоторые страны ЕС и Великобритания тоже имеют права на неё.

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Согласно Шпицбергенскому трактату 1920 г., подписавшие его страны должны иметь равный доступ для рыболовства, а также для промышленных, горнодобывающих и коммерческих операций.

Норвегия хочет разрабатывать участок на дне океана, на который у ЕС тоже есть права. Berit Roald/AP

"Между европейскими странами и Норвегией ведутся активные дебаты по поводу прав на континентальный шельф вокруг Шпицбергена, - заявил представитель НПО Deep Sea Conservation Coalition, - намерение Норвегии открыть этот район для глубоководной добычи усилит полемику по поводу необходимости защиты чувствительной морской среды от такой разрушительной деятельности".

"То, что норвежское правительство предлагает открыть Арктику для экологического опустошения, в то время как страны, входящие в ISA, всё ещё ведут переговоры о том, следует ли вообще вести глубоководную добычу, вызывает глубокую озабоченность", - сетует представитель "Гринпис" Хелле.

"По сути, они играются с международным правом и ставят под угрозу отношения с соседними странами", - добавил он.

Европейская комиссия заявила, что активно сотрудничает с властями Норвегии, "чтобы обеспечить защиту экосистемы от любой вредоносной деятельности".