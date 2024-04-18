By Euronews

В ЕС грядет горячая пора: выборы в Европарламент, смена состава Еврокомиссии. Кто возглавит комиссию нового созыва? Есть ли соперники у нынешнего брюссельского капитана Урсулы фон дер Ляйен?

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Переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на пост главы исполнительной власти ЕС еще недавно казалось предрешенным. Но в последнее время стиль ее руководства немного утратил былой блеск в связи с подозрениями в фаворитизме при назначении на пост комиссара Маркуса Пипера (он от должности отказался) и расхождений с коллегами в оценке ситуации на Ближнем Востоке.

Казалось, что у фон дер Ляйен нет серьезных конкурентов, однако это не так. Вот перечень тех, кто мог бы встать у руля Еврокомисии.

Марио Драги, волшебник

Марио Драги был премьер-министром Италии с февраля 2021 по октябрь 2022 года и управляющим Европейского центрального банка с 2011 по 2019 год. Выступление Марио Драги на социальном форуме высокого уровня в Ла-Юльпе 16 апреля итальянская пресса восприняла как тонко замаскированную заявку на высший пост. В Брюсселе бывший итальянский премьер-министр имеет репутацию человека, который, словно по волшебству, добивается своего.

За Драги - опыт. AP Photo

В настоящее время он готовит доклад о конкурентоспособности, заказанный Урсулой фон дер Ляйен, и говорит о необходимости "радикальных перемен".

Преимущества: Вероятно, самый известный политик в Европе, Драги обладает аурой непогрешимости и кажется относительно независимым от политических партий.

Недостатки: Высокие компетенции Драги на посту главы ЕС может "затмить" его партнеров - одна из причин, побудивших итальянские партии прекратить его полномочия в качестве премьер-министра.

Шансы: Лидеры ЕС и евродепутаты вряд ли откажут Марио Драги, даже Виктор Орбан признался журналистам в Брюсселе, что он ему нравится.

Кристалина Георгиева, экономист

Болгарский экономист Кристалина Георгиева возглавляет Международный валютный фонд, где только что пошла на очередной пятилетний срок.

Уходящий председатель Европейского Совета Шарль Мишель, который будет играть ключевую роль в переговорах по высшим должностям в ЕС, заявил, что следующая Комиссия будет "экономической". Если это так, то кто подойдет на этот пост лучше, чем глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева?

Кристалина Георгиева готова взяться за экономику блока. AP Photo

Имя бывшего комиссара ЕС по бюджету часто упоминается при обсуждении ключевых постов, оно звучало и в 2019 году, когда была назначена Урсула фон дер Ляйен.

Преимущества: Она может стать первым восточноевропейским главой комиссии.

Недостатки: Она только что вновь назначена главой МВФ и имеет меньше связей с ключевыми лицами, принимающими решения в Брюсселе, чем некоторые другие кандидаты.

Шансы: Сильна в Совете благодаря своей поддержке восточноевропейских стран, чуть менее сильна в парламенте.

Андрей Пленкович, аутсайдер

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович с нетерпением ждет результатов национальных выборов, которые состоятся на этой неделе. сли Урсула фон дер Ляйен падет, у правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) точно найдутся другие фавориты, включая Андрея Пленковича.

Премьер-министр Хорватии возглавляет правительство с 2016 года, и его вполне может интересовать международная карьера.

Компромиссная кандидутура. AP Photo

Преимущества: у него есть многолетний опыт работы главой правительства в новейшей стране-члене ЕС; его назначение станет сигналом доброй воли по отношению к государствам, претендующим на вступление в Евросоюз.

Недостатки: Его профиль скорее "политический", чем "реформистский".

Шансы: Дружба Пленковича со многими другими лидерами ЕС может способствовать выдвижению, но многое будет зависеть от его способности создавать коалиции в парламенте.

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Роберта Метсола, ученица

Роберта Метсола с Мальты была избрана президентом Европейского парламента в январе 2022 года.

Когда журнал Time решил включить Метсолу в число 100 важнейших молодых лидеров 2023 году, хвалебную заметку о ней написала сама Урсула фон дер Ляйен. "Никогда не допускайте цинизма. Вы можете стать двигателем перемен",- напутствовала она Метсолу.

Молодой политик, который так быстро учится. AP Photo

За свою короткую пока международную карьеру Роберта Метсола продемонстрировала недюжинные способности, став первым политиком ЕС, встретившимся с Владимиром Зеленским в Киеве после полномашстабного вторжения России в Украину.

Преимущества: Харизма и молодость, а также солидный панъевропейский авторитет.

Недостатки: Отсутствие международного опыта - проблема для лидеров ЕС.

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Шансы: Сильна в парламенте как уходящий президент, слабее в Европейском Совете.

Кириакос Мицотакис: туз в рукаве

Кириакос Мицотакис одержал ошеломляющую победу на выборах в июне и был переизбран на пост премьер-министра Греции. Греческий премьер-министр может оказаться еще одним "тузом в рукаве" ЕНП, если за столом переговоров станет трудно. В недавнем твите лидер ЕНП Манфред Вебер заявил, что Мицотакис олицетворяет собой "лидерство в лучшем виде".

Мицотакис очень популярен среди глав государств и правительств других стран ЕС и может стать хорошим выбором для председательства в Европейском Совете, если ЕНП не получит пост в Комиссии.

Опытный политик-полиглот. AP Photo

В беседе с Euronews глава греческого правительства выделил три основные проблемы ЕС на следующий срок: стратегическая автономия, конкурентоспособность и безопасность продуктов питания.

Преимущества: Предыдущий опыт лидерства. Хорошее владение иностранными языками.

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Недостатки: Привкус внутриполитического скандала может сделать его рискованным выбором.

Шансы: силен в Совете; кандидат от ЕНП зависит от политического большинства в парламенте.

Кристин Лагард: банкир

Француженка Кристин Лагард занимает пост президента Европейского центрального банка с 2019 года, а до этого возглавляла МВФ. Лагад может стать удачной кандидатурой, если пророчество Мишеля об "экономической" комиссии сбудется. В 2019 году Лагард встала у руля ЕЦБ по настоянию Эммануэля Макрона и вновь может стать протеже президента Франции.

**Преимущества:**Хорошая работа на всех фронтах - от французского правительства до МВФ и ЕЦБ.

Отличный финансист и любимица Макрона. AP Photo

Недостатки: Выбор, который будет казаться бюрократизированным, слишком близким к Макрону.

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Шансы: Если ее имя прозвучит на переговорах глав государств и правительств, то это верный признак того, что у них заканчиваются идеи. Сможет ли Лагард заручиться поддержкой правого парламента?

Клаус Йоханнис: стратег

Клаус Йоханнис видит свое будущее в Брюсселе, и да, он также претендует на пост генерального секретаря НАТО. А если Шарль Мишель ошибется и Европа сделает ставку не на экономическую комиссию, а на геополитическую, то имя румынского президента может действительно сработать.

Политический опыт и так нужные ЕС знания в сфере обороны. AP Photo

Козырь политика - в наличии стройного видения европейской обороны, что может очень пригодиться для следующей Комиссии.

Преимущества: Кандидат от восточной страны и ЕНП.

Недостатки: Зависит от исхода гонки за НАТО.

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Шансы: Относительно хорошие шансы в Европейском совете, но в парламенте требуется большинство от ЕНП.