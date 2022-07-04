В Испании беженцам помогают быстро найти работу

В центре внимания Euronews - программа социально-профессиональной интеграции беженцев в регионе Мурсия (Испания), получившую европейское финансирование и отмеченная европейской наградой.

... Бугари Гари - один из 600 осевших в Мурсии беженцев. Как и всем людям трудоспособного возраста, этому молодому малийцу, въехавшему в страну через Канарские острова, предложили принять участие в европейском протоколе. Он предполагает быструю интеграцию на рынке труда.

Одна из важных отличительных особенностей этого проекта - индивидуальное сопровождение соискателей на всех этапах обучения и поиска места. "Нам помогла устроиться на стажировку женщина. Я попробовал себя в каменной кладке, прошел курсы по торговле и управлению складским транспортом", - рассказывает Бугари.

Индивидуальный маршрут обучения

В Региональной службе занятости и обучения (SEF), которая является важным звеном программы, консультанты оценивают навыки беженцев, диагностируют их трудоспособность и готовят для каждого индивидуальный маршрут обучения, который в большинстве случаев начинается с интенсивных языков курсов.

"Наша задача - помочь им, особенно в первые шесть месяцев, когда они не могут работать", - говорит Мария дель Мар Аларкон, консультант по трудоустройству в SEF. -"Мы предлагаем им либо учебный курс, не требующий базового образования, либо, если образование у них есть, - сертификационный курс, позволяющий подтвердить диплом и выйти на рынок труда"

Европейская поддержка

Общий бюджет проекта составляет 157, 5 тысяч евро. Четверть профинансирована Европейским социальным фондом, остальное - регионом Мурсия и Министерством труда, миграции и социального обеспечения Испании.

Более 650 человек уже воспользовались этим протоколом, который способствует стабильной занятости беженцев и позволяет региону использовать навыки и умения прибывших мигрантов.

В рамках программы консультативную поддержку получают не только соискатели места, но и потенциальные работодатели. Это - важное условие для начальника Бугари Мигеля Лопеса Карраско, продавца и установщика бытовой техники. "С тех пор как он пришел к нам, служба занятости и обучения звонила несколько раз, - вспоминает мужчина. - Я решил предложить ему контракт уже через неделю после знакомства. Сегодня он с нами уже 4 месяца, я взял его на постоянную работу".

Всесторонняя поддержка

Четыре НПО, включая Красный Крест, участвуют в протоколе интеграции беженцев. Они помогают им пройти обучение, а также получить жилье и документы - процесс, который занимает в среднем полгода.

Хосе Луис и его семья включены в программу, их обучение идет полным ходом. Эти беженцы из Колумбии строят новую жизнь в Мурсии. Младшие дети устроены в школу, а взрослые проходят профподготовку. Хосе Луис собирается трудиться в гостиничном бизнесе, его жена и две старшие дочери уже нашли работу.

"Мы покинули родину, потому что там нам грозила опасность, - говорит мужчина. - Есть ли у нас надежды, стремления здесь? Конечно! Я хотел учиться и уже делаю это через службу занятости. Все родители мечтают обеспечить лучшее будущее своим детям. Знаю, что здесь мы сможем это сделать".