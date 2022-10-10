Европейская комиссия приняла решение продлить до марта 2024 года действие Директивы о временной защите. Этот инструмент позволяет людям, прибывающим из Украины, проживать в Евросоюзе, спасаясь от войны. Директива была введена в действие в марте 2022 года вскоре после начала российского вторжения. Брюссель также распространяет свой зонтик на тех украинцев, которые хотят вернуться в свою страну, но боятся потерять убежище.

«Многие украинцы, которые приехали сюда и попросили временной защиты, сейчас возвращаются домой, потому что хотят восстанавливать свою страну, и я это приветствую. Им приходится сниматься с временной защиты, но многие из них не решаются сделать это из опасения, что им, возможно, придётся снова бежать, - сказала еврокомиссар по внутренним делам Илва Юханссон. - Мы видим, что в Киеве с сегодняшнего утра снова падают ракеты. Поэтому мы извещаем таких украинцев: сниматься с учета не нужно, только уведомьте нас, что вы покидаете ЕС и возвращаетесь домой. Нас важно уведомить, но вы можете сохранить свою учётную карту».

Параллельно была запущена новая онлайн-платформа, помогающая беженцам найти работу. Её название EU Talent Pool (Европейский пул талантов) подразумевает, чтобы трудоустроивший украинцев бизнес может воспользоваться их талантами. Каждый, кто получил временную защиту, может зарегистрироваться, загрузить на сайте своё резюме, а также данные о своём образовании и профессиональных качествах, а в ответ узнать, как это соответствует вакансиям и требованиям работодателей. По данным Евростата, на данный момент в 18 странах ЕС 250 тыс украинцев официально зарегистрированы как ищущие работу. Среди тех, кому это пока не удаётся, 23-летняя Карина Хохлова. Она была вынуждена покинуть свой родной Мариуполь, приехала в Бельгию в апреле с дипломом специалиста по компьютерными наукам и отправила сотни резюме и заявлений о приеме на работу:

"На должностях управления проектами требуется больше, чем просто владение английским. Вам нужно говорить по-французски или по-голландски, или и то, и другое одновременно. У меня не так много трудового стажа, всего один год, а некоторые должности требуют как минимум пятилетнего опыта работы в позиции заместителя менеджера проектов. 5-летний стаж невозможен, если тебе всего 22".

Участие в проекте Европейский пул талантов является для стран-членов добровольным. Но Брюссель рассматривает его как ещё одно проявление гостеприимства к тем, кто спасается от войны и на чужбине хочет продолжить карьеру.