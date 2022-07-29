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Испания

Испания: власти борются с пищевыми отходами

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Испанские рестораны могут обязать бесплатно выдавать гостям контейнеры, чтобы те могли забрать недоеденную еду с собой.
Испанские рестораны могут обязать бесплатно выдавать гостям контейнеры, чтобы те могли забрать недоеденную еду с собой.   -   Авторское право  AP Photo/Emilio Morenatti

В Испании в мусорное ведро отправляется примерно 1400 тонн еды ежегодно. Это примерно 21 кг продуктов питания на человека, стоимостью в 250 евро.

Испанские власти собираются решить проблему с помощью контейнеров: со следующего года бары и рестораны могут обязать бесплатно выдавать их гостям, чтобы те могли забрать недоеденные блюда с собой.

"Если остаются излишки еды в хорошем состоянии, мы предлагаем её вечерами как закуску к пиву, вину и лимонадам. К тому же, всегда есть возможность собрать гостю контейнер с собой, если еды осталось слишком много. Но мы уже давно это делаем", — рассказывает официант в баре-ресторане Lusi Жуан Ногейро.

Новый закон также обяжет каж дый ресторан подготовить план по уменьшению пищевых отходов. Иначе -- штраф размером вплоть до 60 тысяч евро.

Впрочем, как утверждают активисты, корень проблемы -- в том, что в мире производится слишком много еды. И именно с этим нужно бороться.

"Предотвращение потери и порчи продуктов должно быть приоритетом номер один. Приоритет не в том, чтобы отдавать излишки на благотворительность, как кажется из этого законопроекта", — говорит сотрудница НКО Enraíza Derechos, которое борется с проблемами голода и чрезмерных пищевых отходов, Лаура Мартос.

Законопроект коснется и супермаркетов: их заставят делать скидки на продукцию с истекающим сроком годности, а также сотрудничать с местными НКО и банками продовольствия. А когда продукт окончательно испортится, его предлагается использовать для кормления животных и в качестве удобрений и биотоплива.