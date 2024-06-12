После того как в нескольких странах мира были зафиксированы вспышки птичьего гриппа, власти Евросоюза закупили партию вакцин, чтобы подготовиться к возможному распространению вируса среди людей.

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Европейская комиссия закупила 665 000 доз вакцины против птичьего гриппа в предпандемический период и приобрела опцион на 40 миллионов доз в течение следующих четырех лет, говорится в распространенном во вторник заявлении ЕК.

Контракт был подписан Управлением по обеспечению готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения (HERA) от имени пятнадцати государств-членов.

"Управление в очередной раз демонстрирует, что Европейский здравоохранительный союз действует, обеспечивая нашу готовность", - заявил представитель ЕК на пресс-конференции в Брюсселе.

Несмотря на то, что несколько вспышек птичьего гриппа были зафиксированы на фермах по всему миру, передача вируса человеку по-прежнему редка и ограничивается теми, кто находится в тесном контакте с зараженными животными.

Одно из последних сообщений поступило из Мексики, где 24 апреля умер 59-летний мужчина, инфицированный штаммом H5N2 птичьего гриппа. Это первый подтвержденный случай заражения человека этим вариантом вируса.

С 2022 года в США было зарегистрировано четыре случая заболевания людей, три из них - с начала этого года. Все заразившиеся - работники молочных ферм.

Центры по профилактике и контролю заболеваний США оценивают текущий риск для здоровья населения как низкий и в настоящее время отслеживают вспышки среди домашней птицы и молочного скота.

Согласно пресс-релизу, Европейская комиссия поддерживает контакт с властями третьих стран для обмена информацией о ситуации, а также о мерах профилактики и управления.

На данный момент нигде не было зарегистрировано случаев передачи вируса от человека к человеку, так что риск передачи зоонозного гриппа населению считается низким, сообщили в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Комиссия также заверяет, что в ЕС не было зарегистрировано ни одного случая заражения людей птичьим гриппом.

Первые партии профилактических противовирусных препаратов уже готовы к отправке. Они будут доставлены в Финляндию для вакцинации работников, наиболее подверженных риску заражения, в первую очередь сотрудников птицефабрик и ветеринаров.

Пятнадцать стран-членов ЕС, участвующих в закупке, делают это через Соглашение о совместных закупках в сфере медицинских контрмер ЕС. Этот механизм позволяет странам-участницам осуществлять совместные закупки медицинских препаратов на добровольной и гибкой основе.

К таким контрмерам относятся вакцины, терапевтические средства и медицинское оборудование, которые они могут использоваться в качестве альтернативы или дополнения к любым закупкам на национальном уровне.