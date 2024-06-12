EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости

Trending

Latest stories

Европа

Categories

Программы

Мир

Categories

Программы

Featured

Business

Categories

Программы

Next

Categories

Программы

Green

Categories

Программы

Здоровье

Categories

Программы

Культура

Categories

Программы

Путешествия

Categories

Программы

Видео
другие

Спецвыпуск

EventsСобытияподкасты
Loader

Find Us

РЕКЛАМА

Политика ЕС. Еврокомиссия обеспечит поставку 40 миллионов вакцин против птичьего гриппа

Европейская комиссия объявила о совместной закупке доз предпандемической вакцины против птичьего гриппа.
Европейская комиссия объявила о совместной закупке доз предпандемической вакцины против птичьего гриппа. Авторское право Bob Edme/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
Авторское право Bob Edme/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
By Marta Iraola Iribarren
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

После того как в нескольких странах мира были зафиксированы вспышки птичьего гриппа, власти Евросоюза закупили партию вакцин, чтобы подготовиться к возможному распространению вируса среди людей.

РЕКЛАМА

Европейская комиссия закупила 665 000 доз вакцины против птичьего гриппа в предпандемический период и приобрела опцион на 40 миллионов доз в течение следующих четырех лет, говорится в распространенном во вторник заявлении ЕК.

Контракт был подписан Управлением по обеспечению готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения (HERA) от имени пятнадцати государств-членов.

"Управление в очередной раз демонстрирует, что Европейский здравоохранительный союз действует, обеспечивая нашу готовность", - заявил представитель ЕК на пресс-конференции в Брюсселе.

Несмотря на то, что несколько вспышек птичьего гриппа были зафиксированы на фермах по всему миру, передача вируса человеку по-прежнему редка и ограничивается теми, кто находится в тесном контакте с зараженными животными.

Одно из последних сообщений поступило из Мексики, где 24 апреля умер 59-летний мужчина, инфицированный штаммом H5N2 птичьего гриппа. Это первый подтвержденный случай заражения человека этим вариантом вируса.

С 2022 года в США было зарегистрировано четыре случая заболевания людей, три из них - с начала этого года. Все заразившиеся - работники молочных ферм.

Центры по профилактике и контролю заболеваний США оценивают текущий риск для здоровья населения как низкий и в настоящее время отслеживают вспышки среди домашней птицы и молочного скота.

Согласно пресс-релизу, Европейская комиссия поддерживает контакт с властями третьих стран для обмена информацией о ситуации, а также о мерах профилактики и управления.

На данный момент нигде не было зарегистрировано случаев передачи вируса от человека к человеку, так что риск передачи зоонозного гриппа населению считается низким, сообщили в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Комиссия также заверяет, что в ЕС не было зарегистрировано ни одного случая заражения людей птичьим гриппом.

Первые партии профилактических противовирусных препаратов уже готовы к отправке. Они будут доставлены в Финляндию для вакцинации работников, наиболее подверженных риску заражения, в первую очередь сотрудников птицефабрик и ветеринаров.

Пятнадцать стран-членов ЕС, участвующих в закупке, делают это через Соглашение о совместных закупках в сфере медицинских контрмер ЕС. Этот механизм позволяет странам-участницам осуществлять совместные закупки медицинских препаратов на добровольной и гибкой основе.

К таким контрмерам относятся вакцины, терапевтические средства и медицинское оборудование, которые они могут использоваться в качестве альтернативы или дополнения к любым закупкам на национальном уровне.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Скандал с донорской кровью: «День позора»

В Германии принят закон о гендерном самоопределении

Сейм Польши: поправки к законам об абортах отправили в чрезвычайную комиссию

Еврокомиссия Европейский союз Политика ЕС Вакцинация Птичий грипп