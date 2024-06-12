Европейский центр мониторинга наркотиков и наркозависимости предупреждает о тревожных тенденциях в странах Евросоюза. Наркотики становятся более доступными, а для их продажи используются все более сложные схемы.

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Ситуацию с наркотиками в Европе можно описать несколькими словами "везде, всё и каждый". Об этом говорится в докладе Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA).

Везде:

Проблемы, связанные с наркотиками, в любой стране ЕС отражаются на уровне преступности, насилия, коррупции. Системы здравоохранения страдают, ситуация с безопасностью ухудшается.

Всё:

Почти всё, что обладает психоактивными свойствами, отмечают эксперты, может появиться на рынке наркотиков.

Каждый:

Из-за незаконного потребления наркотиков может пострадать в той или иной степени любой человек.

Эксперты отмечают, что наркотики становятся доступнее, а для их распространения и продажи используются все более сложные схемы.

Последствия употребления запрещенных наркотиков сегодня наблюдаются практически повсеместно. "Никогда еще на территории ЕС не было столько наркотиков, доступных или производимых", - заявил Алексис Гусдел, директор EMCDDA.

По данным за минувший год, указывается в докладе, 22 млн человек в ЕС употребляли каннабис, 4 млн - кокаин и почти 3 млн - МДМА.

Согласно отчету 2024 года, более 85 миллионов человек сообщили, что в какой-то момент своей жизни употребляли каннабис, в то время как в отчете за 2022 год эта цифра составляла 78,6 млн человек. Число людей, которые лишь хотя бы раз попробовали кокаин, подскочило с 14,4 млн в 2022 году до 15,4 млн, а число потребителей МДМА - обычно называемого экстази - с 10,6 млн до 12,3 млн.

Незнание природы потребляемых наркотиков приводит к тяжелым последствиям

Практически все пищевые продукты с психоактивными свойствами потенциально могут использоваться и продаваться как наркотики, и часто с неправильной маркировкой или в виде смесей. Это приводит к тому, что потребители не знают природы потребляемых наркотиков, что значительно увеличивает риски для здоровья.

Директор EMCDDA предупредил, что существует множество новых веществ, которые люди могут использовать в качестве наркотиков, например, препараты ветеринарной медицины.

Агентство установило, что рынок лекарственных средств ЕС в настоящее время характеризуется широким спектром веществ, которые нередко доступны в высокой концентрации и "чистоте", а также в новых формах, смесях или комбинациях. Это может иметь серьезные последствия для здоровья населения, поскольку знаний потребителей в этой области недостаточно, чтобы определить риск.

К концу 2023 года под наблюдением EMCDDA находилось более 950 новых психоактивных веществ, 26 из которых были впервые зарегистрированы в Европе в этом году.

Высокая доступность различных веществ, которые часто смешиваются, приводит к "полинаркомании" - одновременному или последовательному употреблению двух или более психоактивных веществ.

Хотя полинаркомания является распространенной практикой среди потребителей наркотиков, осознанное или неосознанное сочетание веществ повышает риск возникновения проблем со здоровьем и затрудняет оказание медицинской помощи.

Инъекция наркотика - дополнительный риск

Агентство предупреждает, что люди, употребляющие наркотики посредством инъекций, подвергаются большему риску заразиться инфекциями, передающимися через кровь, или умереть от передозировки наркотиков, чем те, кто употребляет наркотики другими способами.

Инъекционные наркотики усугубляют уже существующие проблемы со здоровьем. Они могут вызвать абсцесс, септицемию и повредить нервную систему. Вместе с тем отмечается, что в Европе инъекционных наркоманов становится меньше.

Люди, употребляющие инъекционные наркотики, подвергаются высокому риску заражения вирусными гепатитами В и С, и ВИЧ. В связи с этим Агентство рекомендовало увеличить предоставление наркоманам стерильного инъекционного инструментария. Также специалисты призывают разработать комплексные и более эффективные меры для решения проблем людей с наркозависимостью.

По данным ЕС, 87 миллионов взрослых хотя бы раз в жизни употребляли запрещенные наркотики.