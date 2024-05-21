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Скандал с донорской кровью: «День позора»

Риши Сунак в Палате общин
Риши Сунак в Палате общин Авторское право Captura de vídeo de AP
Авторское право Captura de vídeo de AP
By Euronews
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«Днём позора» назвал британский премьер результаты расследования о переливании заражённой крови десятилетия назад

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«Днём позора» назвал британский премьер Риши Сунак публикацию результатов расследования о переливании заражённой крови десятилетия назад.

Выяснилось, что в 1970-х — 80-х около 30 тысяч человек получили донорскую кровь, заражённую ВИЧ или гепатитом C. Около трёх тысяч из них в итоге скончались, многие стали инвалидами.

Проверку донорского материала на эти вирусы в Великобритании начали только в конце 80-х.

Расследование длилось около семи лет. Правительство, как сообщается, собирается потратить миллиарды фунтов на компенсации пострадавшим и семьям умерших.

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