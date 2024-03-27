Почему скандинавы самые счастливые, и чему мы можем у них научиться?

Скандинавские государства лидируют в опросах, когда речь идет об удовлетворенности жизнью. Чему можно научиться у жителей этих стран? Почему они считают себя самыми счастливыми?

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Скандинавские страны всегда занимают одни из первых мест в рейтингах по уровню счастья. В 2023 году Финляндия возглавила его в седьмой раз подряд, за ней следуют Дания и Исландия. Но почему они так стабильно счастливы?

Некоторые говорят, что это потому, что они маленькие, однородные и богатые. Несколько лет назад в одной из исследовательских работ даже высказывалось предположение, что это связано с тем, что они генетически предрасположены быть более счастливыми.

Однако, согласно Всемирному докладу о счастье (WHR), такие теории неточны.

Во-первых, давайте поговорим о деньгах.

Да, все скандинавские страны относительно богаты и счастливы. Но не все относительно богатые страны счастливы так, как скандинавские. Сингапур - одно из самых богатых государств мира, но занимает лишь 26-е место, а богатая нефтью Саудовская Аравия - 27-е.

Возможно, нам следует обратить внимание на тот факт, что скандинавские страны известны низким уровнем неравенства доходов. Впрочем, исследователи не доказали, что он действительно коррелирует с высокой удовлетворенностью жизнью. Однако им удалось доказать, что если неравенство доходов приводит к недоверию, то это напрямую способствует снижению удовлетворенности жизнью. Проще говоря, люди действительно не любят чувствовать себя обманутыми.

А может, это генетическая предрасположенность к счастью?

Даже если бы ответ на этот вопрос был "да", это бы дало лишь третью часть картины.

Наука уже много лет говорит нам, что генетика играет определенную роль в объяснении удовлетворенности людей своей жизнью. Это то, что эксперты по счастью называют "биомаркерами" счастья.

Однако исследования показывают, что 60-70% разницы в уровне счастья между людьми вызваны факторами окружающей среды, поэтому только оставшиеся 30-40% обусловлены генетикой.

Значит, это потому, что они "маленькие и однородные" страны.

Авторы Всемирного доклада об уровне счастья утверждают, что им не удалось доказать связь между численностью населения страны и удовлетворенностью жизнью.

Более того, скандинавские страны не совсем однородны. Около 8% населения Финляндии - иностранцы, примерно столько же в Дании. Это не сильно отличается от таких стран, как Франция, где иммигранты составляют около 10% населения.

А если вы скажете, что 10% это много, то результаты доклада 2018 года показали, что доля иммигрантов в стране не влияет на средний уровень счастья местных жителей.

В десяти странах из списка самых счастливых доля иммигрантов составила в среднем 17,2%, что примерно в два раза больше, чем в среднем по миру.

Другие исследования показывают, что влияние этнического разнообразия на социальное доверие становится несущественным при наличии качественных государственных институтов, что подводит нас к связующему элементу скандинавского счастья: высокому уровню доверия.

Мы спросили редактора Всемирного отчета о счастье, профессора Джона Хелливелла, который занимается проблемами счастья уже 25 лет, могут ли другие страны быть счастливы по-скандинавски?

"Простой ответ - быть на высоте по всем шести переменным", - шутит он, имея в виду шесть ключевых показателей Всемирного доклада о счастье - ВВП на душу населения, социальную поддержку, продолжительность здоровой жизни, свободу, щедрость и коррупцию.

"Но где они [северные страны] действительно на высоте, так это в доверии и доброжелательности, как в официальных учреждениях, так и в частном поведении", - говорит Хелливелл.

Они одинаково счастливы?

Впервые в 2023 году Всемирный доклад о счастье оценил размер разрыва в уровне счастья между более и менее счастливыми половинами населения. Более высокий рейтинг означает меньшее неравенство в сфере счастья.

Все скандинавские страны занимают высокие места по показателю равенства, что означает, что неравенство в такой области как удовлетворенность жизнью практически отсутствует. Большинство населения этих стран считают себя счастливыми.

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"Оказывается, что люди более счастливы, живя в странах, где разрыв в уровне счастья меньше. А где разрыв в счастье меньше всего? Ну, в счастливых странах", - сказал Хелливелл в интервью Euronews Next.

Ведь Афганистан также имел один из самых маленьких разрывов по уровню счастья в 2023 году, "но по худшей из причин: там почти все несчастны". В опубликованном в 2024 году докладе он остался самой несчастной страной, заняв 143-е место.

Качество государственных институтов и "щедрость" государства

Эти факторы оказывают важное и положительное влияние на удовлетворенность жизнью (настолько большое, что индекс восприятия коррупции может предсказать, кто попадет в верхнюю или нижнюю часть рейтинга по уровню счастья).

Данные показывают, что люди довольнее в странах, где качество государственных служб выше. Хорошие пенсии, щедрые родительские отпуска, содержание больных и инвалидов, бесплатное здравоохранение и образование, большие пособия по безработице и т.д.

Качественные государственные институты успешно справляются с задачей сделать уровень неравенства очень низким, и это делает людей счастливыми, поскольку они чувствуют, что могут доверять им.

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"Доверие очень важно".

Вот один из экспериментов, который был разработан для проверки и доказательства важности доверия: людей спрашивали, будет ли их бумажник возвращен в случае потери.

Исследователи сравнили вероятность возврата потерянного кошелька с оценкой удовлетворенности жизнью. Результаты показали, что те, кто ожидал, что их бумажник вернут, оценивали свою жизнь более чем на один балл выше по шкале от 0 до 10.

Другими словами, люди, которые верили, что их кошельки будут возвращены, считали себя более счастливыми, чем те, кто не верил.

Американская компания Reader's Digest провела аналогичный эксперимент в 2021 году по всему миру. Можете ли вы угадать, в каком городе было "возвращено" больше всего кошельков? Хельсинки.

В качестве основного источника данных во Всемирном докладе о счастье используется Всемирный опрос Гэллапа, в котором респондентов просят дать "оценку жизни", используя мысленный образ лестницы, где лучшая возможная жизнь для них - это 10 баллов, а худшая - ноль.

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Либеральные ценности являются ключевыми: прогрессивное налогообложение и свобода выбора жизненного пути

Итак, мы вернулись к деньгам.

Исследователи установили тесную связь между прогрессивным налогообложением - ставкой налога, которая увеличивается по мере роста налогооблагаемой суммы - и оценкой людьми того, насколько они счастливы.

Прогрессивное налогообложение приводит к счастью благодаря общественным и общим благам, таким как здравоохранение, образование и общественный транспорт, которые финансируются за счет налогообложения. И в конечном итоге, как вы уже догадались, доверие. Люди верят, что деньги будут использоваться и распределяться разумно.

Опять же, в более равноправных обществах люди больше доверяют друг другу. А социальное доверие способствует созданию лучших институтов.

А как насчет высокого уровня самоубийств в скандинавских странах?

Если посмотреть на распространенность положительных эмоций в различных странах в отчетах о мировом счастье, то Латинская Америка обычно занимает первое место. Однако государства из этого региона мира даже не попадают в первую двадцатку в общем рейтинге счастья.

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Скандинавские страны оказываются самыми счастливыми, но это не то место, где люди чаще всего сообщают о положительных эмоциях. Эти государства исторически ассоциируются с высоким уровнем самоубийств. Например, в 1990 году уровень самоубийств в Финляндии был настолько высок, что страна разработала и внедрила первую в мире стратегию по их предотвращению.

Сегодня тенденции в регионе значительно улучшились, но Финляндия по-прежнему занимает четвертое место по количеству самоубийств среди молодежи.

Хелливелл говорит, что модель счастья "идеально вписывается" в прискорбную статистику.

Например, качество правительства "очень важно для поддержания удовлетворенности людей жизнью, но не так важно для предотвращения самоубийств", объясняет эксперт.

"Религиозная вера очень важна для предотвращения самоубийств, но не так важна для достижения счастья от жизни. Развод вреден для обоих, но для самоубийств он хуже, чем для оценки жизни", - напоминает Хелливелл.

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"Швеция, например, с качественным правительством, высоким уровнем разводов и низкой религиозностью будет иметь более высокий прогнозируемый уровень самоубийств, относительно их счастья", - добавляет он.

В конечном итоге это означает, что те же показатели, которые предсказывают счастье, не обязательно связаны с вероятностью самоубийств.

Эта печальная тенденция может быть объяснена культурными факторами, говорит Хелливелл.

"Мы обнаружили, что самоубийства, как и некоторые другие виды антисоциального поведения, имеют определенный культурный аспект... Как и различные виды наркомании концентрируются в регионах из-за своего рода положительной обратной связи", - сказал он в интервью Euronews Next.

"Люди копируют неудачное поведение других в качестве механизма преодоления", - объясняет Хелливелл.

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Погода не оказывает большого влияния на ваше общее счастье

Самая теплая среднегодовая температура на юго-западе Финляндии - 6,5 °C. И оттуда, на восток и север, средняя температура только понижается.

Скандинавские зимы длинные, темные и холодные, и большинство из нас ассоциируют более теплые температуры и яркие солнечные дни со счастьем. Однако результаты исследования показывают, что влияние на показатель счастья весьма незначительно.

Люди приспосабливаются к погоде. Поэтому проливные дожди, метели и отрицательные температуры обычно не влияют на удовлетворенность жизнью тех, кто привык жить в таких условиях.

Итак, что мы можем сделать, чтобы быть счастливыми, как северные страны?

Скандинавским странам удалось попасть в очень благотворный цикл, где эффективные демократические институты способны обеспечить безопасность граждан, поэтому те в свою очередь доверяют этим институтам и друг другу. Они голосуют за политиков, которые обещают и реализуют успешную модель благосостояния.

Но есть некоторые вещи, которые мы действительно можем улучшить.

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"Мы обнаружили, что люди гораздо, гораздо счастливее, если чувствуют, что находятся в среде, где другие "прикроют их спину". Очень важно говорить об этом, потому что не везде в мире понимают, насколько это важно", - напоминает Хелливелл.

По его данным, доверие, которое мы оказываем другим людям, на самом деле куда более ценно, чем мы думаем. А вот отсутствие доверия делает нас несчастными. Или, по крайней мере, не такими счастливыми, как северяне.

Хелливелл также говорит, что одна из причин, по которой люди недооценивают доброжелательность своих соседей, заключается в том, что они не слышат об этом в СМИ.

"Это говорит в пользу хороших новостей и показывает, что они действительно важны, ведь именно они определяют, что вы думаете о своих соседях", - резюмирует он.