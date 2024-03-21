Всемирный доклад о счастье 2024 года также показал тревожную тенденцию к снижению оценок жизни молодыми людьми и подростками, особенно в Западной Европе.

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Финляндия седьмой год подряд признана самой счастливой страной мира в недавно опубликованном докладе о счастье на нашей планете.

Отчет, составленный на основе данных из более чем 140 стран, ежегодно публикуется компанией Gallup, Организацией Объединенных Наций и Оксфордским университетом.

Впервые во "Всемирном докладе о счастье за 2024 год" были представлены эмпирические данные по возрасту респондентов, которые свидетельствуют о тревожных расхождениях в том, насколько (не)счастливы молодые люди во всем мире по сравнению со старшими поколениями.

В целом, в рейтинге доминируют европейские страны; в частности, скандинавские державы Финляндия, Дания, Исландия, Швеция и Норвегия сохранили места в первой десятке.

Можно ли вообще измерить счастье?

Ежегодный рейтинг World Happiness Report во многом основан на субъективных оценках жизни, полученных за последние три года в ходе всемирного опроса Gallup World Poll в сотрудничестве с Исследовательским центром благополучия Оксфордского университета и Сетью решений в области устойчивого развития ООН.

Хотя сами рейтинги основаны только на ответах людей, которых просят оценить их собственную жизнь, междисциплинарные эксперты из областей экономики, психологии и социологии затем привлекаются для обработки данных и выработки оценок на основе шести ключевых переменных.

Переменные, о которых говорится в докладе, - это доход (ВВП на душу населения), продолжительность "здоровой жизни", наличие сети социальной поддержки, свобода выбора собственного жизненного пути, щедрость и свобода от коррупции.

Молодые люди несчастливы как никогда

Впервые в отчете были приведены более подробные данные, позволяющие получить представление об уровне счастья в зависимости от возрастной группы.

В сравнении с общими рейтингами по странам тут картина оказалась совершенно иной: Литва (19 место в общем рейтинге) заняла первое место как самая счастливая страна в мире для детей младшего возраста и людей до 30 лет, а Дания (второе место в общем рейтинге) стала самым счастливым местом для пожилых людей старше 60 лет.

Однако в этом году в отчете было отмечено растущее неравенство в благосостоянии людей разных возрастов в зависимости от их географического положения.

Исследователи обнаружили, что во всем мире молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет отмечают более высокую удовлетворенность жизнью, чем взрослые в возрасте 25 лет и старше. Однако в Западной Европе и Северной Америке, а также на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Южной Азии наблюдались значительные спады, "связанные с негативными тенденциями для молодых людей".

"Собирая воедино имеющиеся данные о благополучии детей и подростков по всему миру, мы зафиксировали обескураживающие спады, особенно в Северной Америке и Западной Европе", - сказал Ян-Эммануэль Де Неве, директор Оксфордского центра исследований благополучия и редактор "Всемирного доклада о счастье".

"Мысль о том, что в некоторых частях мира дети уже переживают эквивалент кризиса среднего возраста, требует немедленных политических мер".

В остальном мире, напротив, уровень счастья молодых людей и подростков в основном повысился, хотя в целом пожилые люди были гораздо счастливее.

Если сравнивать поколения, то люди, родившиеся до 1965 года, в среднем счастливее тех, кто родился после 1980 года.

В то время как у бумеров удовлетворенность жизнью росла с возрастом, у миллениалов оценка их счастья снижалась с каждым годом, говорится в отчете.

"Мы обнаружили несколько поразительных результатов. В разных странах существует огромное разнообразие в относительном счастье молодого, пожилого и промежуточного населения", - сказал в своем заявлении Джон Ф. Хелливелл, заслуженный профессор экономики Университета Британской Колумбии и один из редакторов "Всемирного доклада о счастье".

"Поэтому глобальные рейтинги счастья сильно отличаются для молодых и пожилых людей, причем за последние дюжину лет они сильно изменились".

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Какие страны оказались в нижней десятке?

Если посмотреть на первую десятку, то самой несчастливой страной в мире остается Афганистан, занимающий практически неизменную позицию.

134. Замбия

135. Эсватини

136. Малави

137. Ботсвана

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138. Зимбабве

139. Конго

140. Сьерра-Леоне

141. Лесото

142. Ливан

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143. Афганистан

Какие страны вошли в первую десятку?

В целом рейтинг 10 лучших стран в этом году также практически не изменился, особенно первая тройка. Однако занявшая второе место Дания сумела сократить отставание от Финляндии. Россия - в середине списка, на 72 месте, вслед за Молдавией. Украина, противостоящая российской агрессии - 105-я.

1. Финляндия

2. Дания

3. Исландия

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4. Швеция

5. Израиль

6. Нидерланды

7. Норвегия

8. Люксембург

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9. Швейцария

10. Австралия

Каковы основные выводы?

В то время как первая десятка остается неизменной по баллам и практически не меняется по позициям, более интересные перемещения происходят в первой двадцатке.

Новыми участниками стали Коста-Рика и Кувейт, занявшие 12 и 13 места соответственно, а США и Германия сместились с 15 и 16 мест, опустившись в этом году на 23 и 24.

Это первый случай, когда США выпали из первой двадцатки с момента публикации Всемирного доклада о счастье, в основном благодаря значительному снижению благосостояния американцев моложе 30 лет, отмечают авторы доклада.

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Также в этом году стало заметно сокращение разрыва в уровне счастья между Западной и Восточной Европой: Чехия (18) и Литва (19) сохранили свои места в топ-20, а Словения заняла 21-ю позицию.

Интересно, что ни одна из крупнейших стран мира не вошла в первую двадцатку, и только в двух странах из первой десятки - Нидерландах и Австралии - численность населения превышает 15 миллионов человек.

Как и в предыдущие годы, 2023 год был отмечен сейсмическими геополитическими событиями. Их влияние на показатели счастья во многом зависит от того, когда эти события произошли по отношению к моменту проведения опроса. Рейтинги также основываются на среднем трехлетнем значении собранных данных.

Поэтому такие события, как нападение ХАМАС на израильские кибуцы 7 октября и последующая война в Газе, остались бы практически незамеченными, что объясняет, почему Израиль (который в прошлом году занял четвертое место) остается в рейтинге на пятой позиции.