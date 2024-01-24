"Сгоревшая" нация? В Великобритании растёт число прогулов на работе из-за стресса

По мнению почти половины опрошенных работников, у компаний нет плана по выявлению признаков хронического стресса и предотвращению выгорания.

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29-летняя Роуз пыталась получить диплом психолога, воспитывая двоих детей. Сил ей не хватало, именно тогда она поняла, что её настигло выгорание.

"У меня часто дел невпроворот. Мне пришлось несколько раз просить о продлении срока сдачи университетской работы. Со временем это измотало меня. Каждый день я чувствовала себя подавленной и разбитой", – говорит она.

"Ещё хуже то, что выгорание повлияло на мою мотивацию, а значит, я стала с трудом справляться с повседневными задачами", – добавила девушка.

По словам британки, её психическое состояние изменило её отношения с детьми настолько, что она чувствует, что больше не может быть той весёлой мамой, которую они хотели бы видеть.

Согласно последнему отчёту организации Mental Health UK, за прошедший год более 90% взрослых жителей Великобритании испытывали "высокий или экстремальный уровень давления или стресса в определённый момент".

Число работников, вынужденных брать отгулы, чтобы сберечь своё психическое здоровье, "вызывает тревогу". По данным НКО, каждый пятый работающий британец ставил свою профессиональную деятельность на паузу из-за давления и стресса, которым он подвергался.

"Проще говоря, этот своеобразный тест благополучия нации говорит о том, что Великобритания быстро превращается в нацию сгоревшую, и огромное число людей берут отгулы на работе из-за проблем с психическим здоровьем, вызванных стрессом", – отмечает Брайан Доу, исполнительный директор Mental Health UK.

Приведенные в отчёте цифры свидетельствуют о том, что Великобритания столкнулась с высоким уровнем прогулов и расходами, бремя которых ложится на конкретных людей, работодателей и налогоплательщиков в целом.

В Mental Health UK считают, что эту проблему необходимо решать, и призывает правительство признать это и работать над созданием "здоровых" рабочих мест и поддержкой людей, борющихся со стрессом и проблемами психического здоровья.

Исследование показывает, что компании могут быть плохо подготовлены к оказанию помощи сотрудникам, испытывающим сильный стресс. Canva

"Уязвимость – это не слабость"

Отчёт Mental Health UK основан на данных опроса YouGov, проведённого среди 2 060 взрослых, в том числе 1 132 работников. Результаты показали, что компании могут быть плохо подготовлены к оказанию помощи сотрудникам, испытывающим высокий уровень стресса.

Почти половина опрошенных работников заявили, что у их работодателя нет плана по выявлению признаков хронического стресса и предотвращению выгорания.

"Я сама столкнулась с проблемой выгорания и поняла, насколько пагубно оно может сказаться на нашем состоянии и почему работодатели должны уделять первостепенное внимание конкретным мерам по его предотвращению", – говорит Дейдре Боуэн, директор национальных программ организации Mental Health UK.

Несмотря на пандемию и связанную с ней неопределённость, работа была в центре жизни Боуэн, и выгорание застало её врасплох. На своей предыдущей должности она чувствовала, что жонглирует несколькими функциями, работает круглосуточно.

"Физически я была истощена, постоянно нервничала и страдала от головной боли. Я быстро засыпала, но просыпалась ночью от мыслей, поглощавших меня. Мне было трудно сосредоточиться", – вспоминает Боуэн.

"Я жила в состоянии подавленности, границы между работой и личной жизнью становились всё более размытыми", – добавила она.

Когда она наконец поняла, что страдает от выгорания, то решила взять три недели отпуска и пойти на терапию, но на восстановление ушло больше времени, чем она ожидала. Она признаётся, что ей пришлось полностью изменить своё отношение к работе.

"Теперь я открыто показываю свою уязвимость, ведь это не слабость", – объяснила она.

Исследование также показало, что, поскольку рост цен ударил по карману британцев, почти 38% работников испытывают стресс из-за необходимости брать на себя дополнительную работу в связи с кризисом стоимости жизни.

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Однако, несмотря на то, что высокий уровень стресса кажется нормой, каждый четвёртый взрослый (24%) чувствует себя неспособным самостоятельно справиться с этой проблемой.

"Простого, универсального решения не существует, но неспособность правильно понять и решить стоящие перед нами проблемы будет угрожать нашему долгосрочному здоровью и успеху как нации", – подытожил Брайан Доу.