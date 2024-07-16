Рак в наших руках: почти половины случаев заболеваний могло бы не быть

По данным нового исследования, чуть менее половины всех смертей от рака в США и 40%в случаев онкозаболеваний связаны с предотвратимыми факторами. Защититься от них может каждый.

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Новое исследование Американского онкологического общества (ACS) показало, что до 40% случаев заболевания раком и смертей от него среди взрослых от 30 лет вызваны факторами, которые потенциально можно предотвратить, например, курением и неправильным питанием.

Исследователи проанализировали заболеваемость и смертность от 30 видов рака в связи с 18 факторами риска, которые человеку под силу убрать самому. "Большое количество случаев заболевания раком и смертей от него в США связано с потенциально модифицируемыми факторами риска. Это указывает на возможность существенного снижения бремени болезни за счет широкого и справедливого внедрения профилактических инициатив", - сообщил Euronews Health доктор Фархад Ислами, ведущий автор исследования.

Большое количество случаев заболевания раком и смертей от него в США связано с потенциально модифицируемыми факторами риска. Это указывает на возможность существенного снижения бремени болезни за счет широкого и справедливого внедрения профилактических инициатив. Доктор Фархад Ислами.

Брось сигарету!

Факторы, включенные в исследование, варьировались от курения сигарет, избыточной массы тела, приема алкоголя до потребления красного и переработанного мяса, низкой доли в рационе фруктов и овощей, пищевых волокон, инфекций, таких как вирус папилломы человека (ВПЧ).

Эксперты признали курение ведущей угрозой, ответственной за 20% всех случаев рака и 30% смертей от него в США. За табаком следуют избыточная масса тела и употребление алкоголя.

По мнению доктора Ислами, осознание связи между заболеваемостью раком и образом жизни полезно для разработки эффективных инициатив по профилактике и повышения осведомленности населения о факторах риска.

Он считает, что для снижения риска развития рака люди могут принимать меры и на индивидуальном уровне. Что касается уровня национального, то здесь, отмечает доктор, полезно расширение справедливого доступа к профилактическому медобслуживанию и ранней диагностике.

"Например, если речь идет о курении, то люди, которые в настоящее время курят, могут снизить риск для здоровья, бросив сигарету. Медработники со своей стороны способны помочь им в этом", - отмечает он.

Исследователь призывает всех, кто заботиться о своем здоровье, следовать диетическим рекомендациям, поддерживать физическую активность и нормальный вес, защищаться от солнца.

Он также рекомендует прививаться, например, от вируса гепатита В и ВПЧ. "Вакцинация в рекомендованные сроки может существенно снизить риск хронической инфекции и, как следствие, рака, связанного с этими вирусами", - соглашается доктор Ахмедина Джемаля, соавтор исследования.