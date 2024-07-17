Вакцинация своих: суд ЕС счел, что закупка вакцин в пандемию не была прозрачной

Суд ЕС вынес решение по делу о закупке вакцин от коронавируса. Оно - не в пользу главы Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен, которая собирается переизбираться.

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Еврокомиссия нарушила правила прозрачности при закупке вакцин от COVID-19. С таким постановлением выступил Европейский суд справедливости после многомесячных разбирательств на разных уровнях. Суд признал, что Еврокомиссия "не представила общественности достаточного доступа к контрактам по закупке вакцин во время пандемии коронавируса".

Это - камень в огород лично Урсулы фон дер Ляйен. Расследование против главы Еврокомиссии изначально было возбуждено бельгийскими судебными властями в 2023 -м после жалобы, поданной местным лоббистом и поддержанной Венгрией и Польшей. Истцы обвиняли фон дер Ляйен в коррупции - в связи с тем, что она в частной переписке вела переговоры с главой фармкомпани Pfizer о закупке вакцин на сумму 20 миллиардов евро, а затем удалила сообщения.

В разгар пандемии сделка, которую заключила глава Еврокомисии, рассматривалась как успех ЕС в борьбе с вирусом. Позднее выяснилось, что вакцины на 4 миллиарда евро не нашли себе применения.

Суд вынес решение в канун голосования в Европарламенте: депутатам предстоит избрать - или переизбрать - следующего председателя Еврокомисии. Речь идет о самой влиятельной должности в ЕС.