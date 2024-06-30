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ХАМАС: в переговорах с Израилем о прекращении огня прогресса нет

Палестинцы прибывают в Хан-Юнис, спасаясь от израильского наземного и воздушного наступления на близлежащий город Рафах, 28 июня 2024 г.
Палестинцы прибывают в Хан-Юнис, спасаясь от израильского наземного и воздушного наступления на близлежащий город Рафах, 28 июня 2024 г. Авторское право Jehad Alshrafi/Copyright 2023, The AP. All rights reserved
Авторское право Jehad Alshrafi/Copyright 2023, The AP. All rights reserved
By Euronews и AP, EBU
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Палестинские боевики по-прежнему требуют полного вывода войск ЦАХАЛ из сектора Газа. В Израиле согласны лишь на временное прекращение операции. В субботу в Тель-Авиве состоялся крупный антиправительственный митинг, протестующие требовали бо́льших усилий по освобождению заложников.

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В переговорах с Израилем о прекращении войны в Газе не было достигнуто прогресса, заявил высокопоставленный представитель ХАМАС.

Выступая на пресс-конференции в столице Ливана Бейруте, Усама Хамдан тем не менее отметил, что группировка готова "положительно отнестись" к любому предложению, которое положит конец боевым действиям.

Усилия арабских посредников, поддерживаемых Соединёнными Штатами, не привели к существенным результатам, при этом ХАМАС и Израиль перекладывают ответственность за провал переговоров друг на друга.

Палестинские боевики утверждают, что любое соглашение должно включать полный вывод войск ЦАХАЛ из сектора, а Израиль согласен лишь на паузы в боях "до полного уничтожения ХАМАС".

На фоне продолжающейся израильской операции перемещённые палестинцы продолжают покидать район, разделяющий приграничный Рафах и Хан-Юнис, где им ранее было предписано укрываться.

В эти выходные многие из них отправились в направлении центра анклава.

По данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения Газы, за последние сутки погибли 40 палестинцев и 224 получили ранения.

Наступление на Рафах заставило бежать около 1,3 миллиона палестинцев, по оценкам ООН.

Протестующие в Тель-Авиве критикуют власти за недостаточные, по их мнению, усилия по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС, 29 июня 2024 года.
Протестующие в Тель-Авиве критикуют власти за недостаточные, по их мнению, усилия по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС, 29 июня 2024 года.Ohad Zwigenberg/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Израильские военные заявили, что двое их солдат были убиты в ходе боёв на севере Газы в субботу, в результате чего число погибших достигло 318 человек.

Более чем через восемь месяцев после начала военной операции боевики продолжают совершать нападения на израильские войска, действуя в районах, которые, по словам израильской армии, были взяты под контроль несколько месяцев назад.

В субботу десятки тысяч людей вновь вышли на улицы Тель-Авива, требуя немедленного отстранения Нетаньяху от власти, прекращения огня, заключения соглашения о заложниках, а также проведения новых выборов.

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