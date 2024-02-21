By Euronews Green

Американские исследователи изучили связь между "вечными химикатами" и рационом людей. Оказалось, что ПФАС — полифторалкильные соединения — могут содержаться даже в чайных пакетиках.

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То, что мы едим и где мы это едим, может повлиять на уровень "вечных химикатов" в нашей крови, утверждают исследователи из США.

Они задали более 700 людям из двух групп ряд вопросов об их питании, в том числе о том, как часто они употребляют определенные продукты и напитки — например, темно-зеленые овощи, хлеб, молочные спортивные напитки и чай — и проверили уровень ПФАС (полифторалкильных веществ) у них в крови.

Исследователи также спросили, как часто они ели пищу, приготовленную дома, в точках быстрого питания и в ресторанах. На основе этой информации они предположили, как часто участники исследования контактируют с упаковкой для продуктов питания, которая является распространенным источником ПФАС.

Какие продукты питания связаны с повышенным содержанием "вечных химикатов"?

Исследование показало, что употребление большого количества чая, переработанного мяса и пищи, приготовленной вне дома, связано с увеличением уровня ПФАС в организме с течением времени.

Однако некоторые продукты питания были связаны с повышенным уровнем ПФАС только в том случае, если они были приготовлены вне дома. Люди, которые ели картофель фри или пиццу, приготовленные в ресторанах, обычно демонстрировали повышенный уровень "вечных химикатов" в крови. Исследователи полагают, что причина — проблемы с упаковкой.

Например, связь между чаем и высоким уровнем ПФАС, как они предполагают, связана с чайными пакетиками, обработанными "вечными химикатами" — хотя для такого утверждения еще необходимы дополнительные исследования.

Люди, которые ели больше переработанного мяса, имели более высокий уровень ПФАС в крови Pexels

"Мы начинаем понимать, что даже те продукты, которые с точки зрения метаболизма вполне здоровы, могут быть загрязнены ПФАС", — говорит аспирантка отделения экологического здоровья Школы медицины Кек в Университете Южной Калифорнии и ведущий автор исследования Хейли Хэмпсон.

Эти результаты подчеркивают необходимость по-другому взглянуть на то, что представляет собой "здоровая пища".

Команда считает, что это первое исследование, в котором изучается связь между рационом питания людей и уровнем "вечных химикатов" у них в крови с течением времени.

"Изучение нескольких временных точек дает нам представление о том, как изменение рациона питания людей может повлиять на уровень ПФАС", — говорит старший автор исследования и доцент кафедры популяционных наук и общественного здравоохранения в Школе медицины Кек Джесси А. Гудрич.

Почему ПФАС представляют собой проблему?

Известно, что ПФАС вредны для здоровья. Исследования показали, что они могут нарушать работу гормонов, ослаблять кости и повышать риск развития некоторых заболеваний. Они также связаны с раком, врожденными дефектами, заболеваниями почек и другими серьезными проблемами со здоровьем.

Их называют вечными химикатами, потому что они очень долго распадаются и от них невероятно трудно избавиться. Многие предыдущие исследования были посвящены их присутствию в воде, но ученые утверждают, что загрязненная пища представляет собой, пожалуй, самую большую угрозу для здоровья человека.

Одними из самых опасных источников загрязнения продуктов питания являются обертки, некоторые виды пластика в упаковке, пестициды, а также загрязненные вода или удобрения, которые были использованы при выращивании продуктов.

Авторы исследования говорят, что его цель — не столько определить, какие продукты являются "здоровыми", а какие — нет, сколько выяснить, какие продукты нуждаются в дополнительном тестировании, чтобы отследить, откуда поступает загрязнение.