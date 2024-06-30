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Срочная новость. Орбан и ультраправые из Австрии и Чехии создают свою фракцию в Европарламенте

Виктора Орбана не пустили во фракцию с "Братьями Италии" Джорджи Мелони, в ответ он сколотил собственный популистский альянс.
Виктора Орбана не пустили во фракцию с "Братьями Италии" Джорджи Мелони, в ответ он сколотил собственный популистский альянс. Авторское право AP Photo/Denes Erdos
Авторское право AP Photo/Denes Erdos
By Euronews
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На ультраправом фланге Европарламента скоро станет тесно. Виктор Орбан приехал в Вену подписывать "патриотический манифест" со своими партнёрами-евроскептиками, которые хотят создать отличную от ID и ECR группу в Европарламенте и приглашают другие партии присоединиться к проекту.

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В то время как Венгрия готовится принять председательство в Совете ЕС на следующие шесть месяцев, Виктор Орбан намерен расширить своё влияние в Брюсселе и Страсбурге.

Венгерский премьер запускает в Вене "Патриотический альянс" с Гербертом Киклем, лидером ультраправой "Австрийской партии свободы" и чешским медиамагнатом Андреем Бабишем из популистского движения ANO 2011. Все они одержали победу в своих странах на минувших евровыборах.

Цель переговоров – создание отдельной фракции в Европарламенте, которая будет бороться "с брюссельским истеблишментом, который не понимает пожеланий избирателей".

В "патриотическом манифесте за европейское будущее", подписанном тремя лидерами партии, осуждаются предполагаемые планы по созданию "европейского централизованного государства".

Европейцам нужны три вещи: мир, порядок и развитие. А то, что они получают сегодня от элиты в Брюсселе, – это война, миграция и стагнация.
Виктор Орбан
премьер-министр Венгрии

"Мы сформируем новую политическую силу, которая вскоре станет крупнейшим правым формированием в Европарламенте", – заявил он, добавив, что партнёры по новому альянсу выступают против "войны, миграции, инфляции и "зелёной" сделки".

Наша цель – и мы верим, что это произойдет, – состоит в том, что через некоторое время это будет самая сильная правая группа в Европейском парламенте.
Виктор Орбан
премьер-министр Венгрии

Для создания группы в Европарламенте необходимо объединение партий как минимум из семи стран. На воскресной встрече в Вене объявили, что полный состав членов альянса будет объявлен позже.

Партию Виктора Орбана "Фидес" в предыдущем созыве исключили из правящей Европейской народной партией. После июньских евровыборов предполагалось сближение с "Европейскими консерваторами и реформистами" (ECR), но Джорджа Мелони выдвинула, как оказалось, неприемлемое для Орбана условие – принять на себя обязательство по поддержке Украины.

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