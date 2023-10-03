Токсичная шинная пыль – самый опасный источник загрязнения микропластиком?

By Euronews Green

В год производится около 2 миллиардов шин. Частицы их износа и фрагменты дорожного покрытия рассеиваются и попадают в океан с осадками. Можно ли изменить состав шин и снизить уровень загрязнения?

РЕКЛАМА

Загрязнение окружающей среды микропластиком – это проблема, требующая особого внимания к деталям. Если задуматься о том, что фрагменты пластика попадают в экосистемы из самых разных источников, в том числе от предметов повседневного обихода, одежды и автомобилей, на которых мы ездим, то можно впасть в депрессию.

Но игнорирование этого факта может привести к катастрофическим последствиям, и есть один конкретный очаг загрязнения, на котором сосредоточены усилия учёных и политиков.

По данным отчёта Pew Charitable Trust за 2020 год, 78% микропластика в океане – это пыль от изношенных шин. Автомобильные шины примерно на 24% состоят из синтетического каучука – разновидности пластика, изготовленного с использованием побочных продуктов переработки нефти, – который разрушается в процессе движения автомобиля. В них много и других наполнителей и смягчителей.

Новое исследование, опубликованное в издании Yale Environment 360, показывает, что всё большую озабоченность экспертов вызывает "химический коктейль", входящий в состав шин, который также включают тяжёлые металлы, такие как медь, свинец и цинк.

Как шины вредят природе?

Массовое вымирание лосося в водоёмах Западного побережья США два десятилетия назад насторожило учёных. Токсикологи обнаружили, что мор лососевых пород случался после проливных дождей.

В 2020 году им наконец-то удалось связали гибель рыбы с химическим веществом 6PPD-хиноном, которое добавляется в шины, чтобы предотвратить их разрушение. При воздействии приземного озона 6PPD преобразуется в множество других химических веществ, в том числе соединение, обладающее острой токсичностью для ряда видов рыб.

Стоки с дорог попадают в ливневые стоки, а затем в океан.

"Мы наблюдали за тем, как популяция этих видов рыб сокращалась. Они совсем исчезнут, если ничего не будет сделано для их защиты", – говорится в заявлении Совета племени Пьюаллуп, призывающем запретить 6PPD.

Это стало началом глобальной информационной кампании о вреде автомобильных шин.

В общей сложности в их резине содержится более 400 химических веществ и соединений, многие из которых являются канцерогенными. Как пишет Yale Environment 360, исследователи только начинают понимать истинные масштабы проблемы.

Масштаб проблемы

Известная статистика уже шокирует. По данным Emissions Analytics, ежегодно в мире производится почти 2 млрд шин.

Британская компания утверждает, что четыре шины автомобиля выбрасывают один триллион ультрамелких частиц на каждый пройденный километр. Эти частицы настолько малы, что могут проникать через лёгочную ткань в кровь и преодолевать гематоэнцефалический барьер, что может привести к серьёзным последствиям для здоровья.

Загрязнение шинной пылью в некоторых случаях даже конкурирует с выбросами из выхлопных труб. В одном из исследований показано, что выбросы PM 2.5 и PM 10 от шин и тормозов значительно превышают объём этих выбросов из выхлопных труб, например, в Калифорнии.

В недавнем исследовании, проведённом в Имперском колледже Лондона, утверждается, что снижение содержания частиц изношенных шин не менее важно, чем снижение эмиссии вредных газов.

Как снизить загрязнение?

Для решения проблемы мало научных исследований, необходимая политическая воля регулирующих органов.

Что касается экологических инноваций, то учёные опробовали использование одуванчиков и соевого масла для производства резины.

Одна из немецких фирм, Continental Tire Company, продвигает это решение и изготавливает велосипедные шины из корней одуванчиков. По результатам испытаний Emissions Analytics, они выделяют на 25% меньше канцерогенных соединений, но все же требуют применения проблемных наполнителей.

В Великобритании компания The Tyre Collective, специализирующаяся на чистых технологиях, разработала устройство, которое крепится к каждой шине. Оно использует электростатику и воздушный поток вращающегося колеса для сбора шинной пыли по мере её образования. Собранные частицы могут быть переработаны в различные виды резины.

РЕКЛАМА

Однако полностью избавиться от загрязнения шинной пылью невозможно, поэтому необходимо более жёсткое регулирование.

В ЕС новые правила Euro 7, которые будут вводиться с 2025 года, станут первыми в мире нормами, устанавливающими ограничения на выбросы твёрдых частиц из тормозных колодок и микропластика из шин.

Эти нормы будут распространяться и на электромобили, которые, как правило, производят больше выбросов от шин из-за их более тяжёлого веса.

Промышленники готовятся к этому. В проект Tire Industry Project входят 10 ведущих производителей шин.

Согласно заявлению группы, её целью является "разработка целостного подхода для лучшего понимания" и продвижения действий по снижениюзагрязнения шинной пылью, включая изменение состава изделий.