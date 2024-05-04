Европейский зеленый курс и другие модные слова часто звучат в Брюсселе, но как все это на самом деле влияет на повседневную жизнь граждан ЕС?

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Приближаются европейские выборы, которые по традиции отмечены низким интересом со стороны электората.

Европейский союз - гигант, вовлеченный во многие дела, за которыми трудно следить даже самым активным политическим энтузиастам.

В преддверии июньских выборов государственные учреждения снова проведут активную предвыборную кампанию, а политики выступят с речами, объясняющими, почему вам обязательно следует голосовать.

Но иногда наиболее эффективным способом подчеркнуть влияние ЕС на нашу жизнь может оказаться простой пример.

Что такое зоны с низким уровнем выбросов?

Одну из инициатив ЕС, затрагивающих большинство европейцев, можно найти в сфере транспорта и организации наших городов.

Если вы путешествовали по Европе в последние годы, то, скорее всего, видели яркие круглые наклейки на лобовых стеклах автомобилей.

Небольшие виньетки становятся все более распространенными и показывают экологическое состояние автомобиля, подтверждая, что владелец имеет разрешение на вождение в этом районе.

Они являются частью программ создания зон с низким уровнем выбросов, цель которых состоит в недопущении въезда в город наиболее загрязняющих окружающую среду автомобилей для улучшения качества воздуха.

Многие из этих зон финансируются ЕС и возникли в соответствии с европейским законодательством.

Для реализации этих программ используются не всегда популярные меры - штрафы и запреты.

Почему зоны с низким уровнем выбросов в Европе вызывают споры?

Зоны с низким уровнем выбросов также стали полем политической борьбы в некоторых государствах-членах, где "общему благу" противопоставляется "личная свобода".

"Это совсем не так", - утверждает Кармен Дуче, испанский координатор кампании "Чистые города".

По ее словам, несмотря на противодействие, научные данные очевидны: создание зон с низким уровнем выбросов может повысить качество жизни людей.

Загрязнение воздуха ежегодно убивает тысячи людей

97 процентов граждан ЕС, живущих в городских районах, подвергаются воздействию загрязнения воздуха, превышающего рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Выступая на прошлой неделе на конференции по здоровым городам в Брюсселе, Зорана Йованович Андерсен, профессор экологической эпидемиологии в Копенгагенском университете, рассказала о последствиях этой ситуации для здоровья.

Ежегодно загрязнение воздуха в Европе приводит к преждевременной смерти более 300 000 человек. Плохое качество воздуха также является причиной 20-25 процентов случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и 10 процентов случаев рака легких.

И это не считая связей этого заболевания с воспалением головного мозга и растущего числа доказательств того, что с ухудшением качества воздуха ухудшается и психическое здоровье.

Одной из наиболее уязвимых групп являются пожилые люди.

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Учитывая такое воздействие на здоровье и окружающую среду, ЕС постоянно принимает новые законы в этой области.

Именно отсюда можно начать увязывать законодательство и регулирование на уровне ЕС с их влиянием на повседневную жизнь.

Какие законы разрабатывает ЕС?

В 1980 году блок ввел свою первую директиву по качеству воздуха, направленную на решение этой проблемы. За прошедшие годы были приняты последующие директивы по борьбе с дополнительными загрязнителями, обновлению и усилению стандартов качества воздуха и требований к мониторингу, включая новую версию, принятую на прошлой неделе.

Директивы устанавливают определенные юридически обязательные конечные цели или задачи, но государства-члены могут гибко подходить к их достижению.

Именно с помощью этих законов были установлены ограничения на содержание загрязняющих веществ.

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Государства-члены приняли участие в обсуждении последней версии после того, как она была впервые предложена Европейской комиссией. Европейский парламент также участвовал в этом процессе.

После принятия директив государства-члены обязаны принять правила и сделать их частью своего национального законодательства, ввести их в действие, обеспечить их соблюдение и сообщить ЕС о том, как они выполнили эту директиву.

В случае зон с низким уровнем выбросов они стали частью многих планов по обеспечению качества воздуха, которые государства-члены были обязаны разработать в рамках усилий блока по борьбе с загрязнением окружающей среды.

Почему испанский город демонтирует велосипедные дорожки?

Испания - одна из стран, которая широко воспользовалась этой мерой в борьбе с загрязнением окружающей среды. Стремясь уложиться в цели ЕС, в 2021 году страна приняла закон о климате, обязывающий каждый город с населением более 50 000 человек ввести зону с низким уровнем выбросов.

Митинг в поддержку создания зон с низким уровнем выбросов в Мадриде, 2019 год AP Photo

Страна получила 1,5 миллиарда евро в виде финансирования ЕС для содействия созданию этих зон и устойчивой трансформации транспорта.

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Но этот путь оказался непростым.

Большинство городов все еще не выполнили требования, несмотря на угрозы отмены финансирования, а некоторые муниципалитеты тормозят реализацию своих планов. Один из них даже дошел до демонтажа недавно установленных велосипедных дорожек, чтобы расчистить дорогу автомобилям. Это заставило Еврокомиссию начать предварительное расследование потенциального нецелевого использования средств.

"Правые и ультраправые используют автомобиль как символ своего понимания свободы", - утверждает Дуче.

Однако сопротивление наблюдается не только в Испании. В Бельгии и Германии также прошли акции протеста против введения зон с низким уровнем выбросов.

Оппоненты утверждают, что штрафы сильнее всего ударят по беднейшим слоям населения и что эти зоны представляют собой посягательство на личные свободы.

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В некотором смысле, это всего лишь микрокосм негативной реакции на Европейский зеленый курс в условиях подготовки континента к европейским выборам.

Несмотря на то, что люди будут продолжать выступать за и против зон с низким уровнем выбросов, их реализация - наглядный пример влияния, которое ЕС может оказать на повседневную жизнь европейцев на национальном, местном и личном уровнях.