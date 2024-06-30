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Марк Рютте попрощался с нацией после 14 лет премьерства

Марк Рютте обратился к нации с прощальной речью. Он меняет кресло премьера на место генерального секретаря НАТО.
Марк Рютте обратился к нации с прощальной речью. Он меняет кресло премьера на место генерального секретаря НАТО. Авторское право Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews и AP, EBU
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Теперь уже экс-премьер Нидерландов Марк Рютте попрощался с нацией в специальном обращении, после 14 лет пребывания на посту. Его послание транслировалось по радио, телевидению и в интернете. В своей речи Рютте вспомнил о взлётах и падениях кабинетов министров, которые он возглавлял.

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Теперь уже экс-премьер Нидерландов Марк Рютте попрощался с нацией в специальном обращении, после 14 лет пребывания на посту.

Его послание транслировалось по радио, телевидению и в интернете. В своей речи Рютте вспомнил о взлётах и падениях кабинетов министров, которые он возглавлял с 2010 года. Он описал инцидент со сбитым пророссийскими сепаратистами "боингом" MH17 в 2014 году как "возможно, самое эмоциональное событие за всё время моего премьерства" и как "бесконечную процессию катафалков в сопровождении тысяч людей".

Рютте также недвусмысленно связал это нападение со следующим шагом в своей карьере: этой осенью он вступит в должность генерального секретаря НАТО.

После катастрофы MH-17 я еще больше, чем раньше, осознал, насколько важно для страны не оставаться в одиночестве в мире, полном беспорядков и угроз. Как страны, которые работают сообща, защищают друг друга. И насколько важно, чтобы наша страна была частью Евросоюза и НАТО. Достаточно взглянуть на карту мира, чтобы это стало ясно. Повторюсь: вместе мы сильнее, чем в одиночку
Марк Рютте
экс-премьер Нидерландов

Он подчеркнул необходимость продолжения поддержки Украины “ради мира там и безопасности здесь”. Новое правительство, как ожидается, вступит в должность во вторник, его члены пообещали продолжать оказывать помощь Киеву.

Марк Рютте признал, что за время его пребывания в должности были и провалы, в том числе скандал с детскими пособиями, когда тысячи родителей были по ошибке названы "мошенниками".

Рютте сказал, что за время пребывания на посту премьера у него прибавилось “седины и морщин” и завершил свою речь словами благодарности голландцам: “Для меня было честью быть вашим премьер-министром, я исполнял эту обязанность с огромным удовольствием. Спасибо вам!”

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