В Запорожье объявлен траур по семи погибшим в Вольнянске

By Euronews и AP, EBU

В Запорожье воскресенье объявлено днём траура по погибшим в результате российского авиаудара накануне по Вольнянску. По данным главы областной администрации, погибли 7 человек, среди них трое детей. Минобороны РФ заявило о захвате ещё 2 деревень и трёх десятках сбитых украинских беспилотников.

РЕКЛАМА

В Запорожской области Украины это воскресенье объявлено днём траура по погибшим в результате российского авиаудара. Накануне российская армия атаковала Вольнянск, по данным главы областной военной администрации Ивана Федорова, погибли семь человек, среди них –трое детей. МВД Украины сообщило, что ранены 38 человек, 12 пострадавших госпитализированы.

"Среди раненых – беременная женщина и девять детей", – написал Фёдоров в своём телеграм-канале.

Из-за российского обстрела возник сильный пожар, серьёзный ущерб нанесён жилым зданиям, критически важным объектам инфраструктуры и транспортным средствам. Пожарные продолжают бороться с огнём. В Вольнянске до российского вторжения проживали 14 300 человек.

Ещё один человек погиб и 12 получили ранения в результате российского ракетного удара по Днепру в пятницу. В пострадавшем девятиэтажном здании разрушены четыре этажа, среди раненых – семимесячный ребенок. Спасательная операция продолжается, поскольку существует вероятность обрушения.

Зеленский: "Украина может победить, если Запад потеряет страх перед Путиным"

Украина может победить в войне с РФ, если Запад потеряет страх перед Владимиром Путиным и признает его слабость. Об этом заявил украинский президент в интервью американскому изданию The Philadelphia Inquirer.

Владимир Зеленский настаивает, что прямые мирные переговоры с Москвой не положат конец войне, а лишь будут способствовать дальнейшей российской агрессии против Украины, Европы и Америки.

"Невозможно одной рукой помогать Украине, а другой пожимать руку Путину. Это не сработает", – сказал он в частности.

Москва активизировала авиаудары в попытке истощить ресурсы Украины, часто нацеливаясь на энергетические объекты и другую жизненно важную инфраструктуру.

После нападения на Вольнянск президент Украины Владимир Зеленский призвал западных партнёров Киева усилить его противовоздушную оборону и направить боеприпасы дальнего радиуса действия для сдерживания российских атак.

Минобороны РФ заявило о захвате ещё двух деревень в восточной Украине

Минобороны РФ в воскресенье заявило, что захвачены ещё две деревни в восточном регионе, а также, что российские силы за ночь сбили три десятка украинских беспилотников над шестью регионами на юго-западе России.

Позже стало известно, что в субботу и в ночь на воскресенье было сбито в общей сложности 72 дрона. Обломки одного из беспилотников упали на деревню в Курской области, выбив окна и повредив крыши и заборы, говорится в сообщении губернатора региона Алексея Смирнова. В Липецке, расположенном севернее, был сбит БПЛА, который, по всей видимости, нацелился на промышленную зону, сообщил местный губернатор. Об этом сообщил Игорь Артамонов. В обоих случаях обошлось без жертв. В ходе другой атаки в воскресенье днём беспилотник нанёс удар по частному дому на юге Белгородской области России, в результате чего, по словам местного губернатора, были ранены мужчина и женщина, находившиеся внутри.