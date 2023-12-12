Развалины, отравленные асбестом: новая угроза для Украины?

По оценкам, 70 % зданий в Украине содержат асбест. Разбор и утилизация развалин после российских обстрелов могут быть сопряжены с риском для жизни - но могут и помочь в создании новых рабочих мест.

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"Когда бомба превращает целое здание в руины, бетон разлетается на мелкие куски. В итоге смешивается все - от частиц асбеста до старых диванных подушек", - рассказал Euronews Green профессор Матти Куиттинен, эксперт по архитектуре из Университета Аалто.

Российские обстрелы привели к выбросу миллионов тонн асбеста, в результате чего образовались груды загрязненного мусора - повод для беспокойства, учитывая, что около 70% украинских зданий содержат асбест.

Хотя риск заражения асбестом снижается, когда он "связан" клеем или цементом, после его выхода на поверхность этот риск значительно возрастает.

По данным Всемирной организации здравоохранения, асбест является серьезным канцерогеном, который также может вызывать хронические заболевания легких.

Поскольку все больше компаний занимаются переработкой строительного мусора в Украине, асбест становится все более опасным для здоровья граждан и головной болью для властей. Это не единственный материал, загрязняющий обломки, - химикаты, выброшенные из боеприпасов и ракет, также попали в воздух, почву и воду по всей Украине.

Украина: десятилетняя "свалка" асбеста

"На протяжении десятилетий Украина использовалась как свалка асбеста. Иногда почти в буквальном смысле - европейские страны вывозили излишки асбеста, сами когда запретили его использование", - объясняет Дэвид Ходжкин, эксперт по урегулированию проблем с жильем компании Miyamoto International.

Асбест обычно использовался в кровельных материалах, цементе и клеях. Хотя усилия по постепенному отказу от асбеста начались в 2011 году, они столкнулись с сильным противодействием, но в итоге материал был официально объявлен вне закона в 2022 году.

Высокий уровень импорта асбеста в Украину был тесно связан с влиянием России, в то время как в ЕС это вещество было запрещено еще в 2005 году.

"Россия и Казахстан экспортировали огромное количество [асбеста] в бывшие советские страны, такие как Украина, наряду с масштабными и умными дезинформационными кампаниями", - добавил Ходжкин.

Действительно ли можно удалить асбест при переработке?

В Европе существует длинный список вредных и токсичных материалов, которые запрещено перерабатывать, и асбест входит в их число. Однако асбест можно извлекать, - с разным успехом - и перерабатывать материалы, которые его окружают.

"Производство цемента высвобождает очень большое количество CO2, поэтому повторное использование такого цемента с ценными компонентами без асбеста было бы очень разумным", - говорит Ивонн Уотерман, основатель и президент фонда "Европейский асбестовый форум".

Для некоторых переработка мусора вписывается в планы "зеленой реконструкции" - эта горячая тема обсуждалась на переговорах, организованных Европейской комиссией в Вильнюсе в прошлом месяце.

Стандарты безопасности: "У нас нет доступа к данным".

Однако некоторые эксперты сомневаются, могут ли стандарты безопасности быть адекватно реализованы для защиты рабочих.

"Большинство стройплощадок не оснащены необходимым оборудованием, а многие стратегии утилизации мусора не учитывают опасность асбестовой пыли, которая появляется после измельчения мусора", - предупреждает Василий Андреев, глава Ассоциации строителей Украины.

Точные данные о заболеваниях и смертях, связанных с асбестом, в Украине весьма ограничены - отчасти из-за того, что запрет на использование этого материала был введен совсем недавно.

Волонтер тащит тележку с мусором во время расчистки дома Жанны и Сергея Динаевых, разрушенного в результате российских бомбардировок, недалеко от Чернигова. AP Photo

"У нас нет доступа к данным. Запрет был принят в 2022 году, но официально он вступил в силу в октябре 2023 года, и Министерство здравоохранения не собирало эту информацию", - объясняет Андреев.

Но отсутствие данных не означает отсутствие случаев - в ЕС асбест унес почти 72 000 жизней только в 2019 году.

"Хотя Украина уже запретила асбест, ей еще предстоит разработать целый ряд законов и нормативных актов, необходимых для безопасного удаления, транспортировки и утилизации. У нее также нет медицинской инфраструктуры для проведения широкомасштабного тестирования на не поддающиеся количественной оценке уровни заболеваний, которые может вызвать асбест", - заявил Дэвид Ходжкин из Miyamoto International в интервью Euronews Green.

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Сбор асбеста: может ли это создать новые рабочие места?

Для некоторых предприятий переработка мусора является ключом к "зеленой" реконструкции, а также способом создания новых рабочих мест. Один из способов сделать это - работа с асбестом.

Компания Neo-Eco Ukraine, занимающаяся промышленным инжинирингом, имеет опыт в этом вопросе. Специалист по переработке отходов, Neo-Eco возглавила пилотный проект по переработке мусора в Гостомеле, к северо-востоку от Киева.

"До 99% нашей команды - украинцы, так что такие проекты - это способ создать рабочие места и оживить местную экономику", - говорит Барт Груяерт, директор проекта Neo-Eco Ukraine.

Трехмесячный проект в Гостомеле позволил создать 20 рабочих мест для местных жителей и предотвратить выброс 7 150 м3 неконтролируемых отходов в окружающую среду.

Стройплощадка компании Neo-Eco Ukraine Neo-Eco Ukraine

Neo-Eco Ukraine работает над удалением асбеста "из источника", до того как здания будут снесены: "Например, мы снимаем крышу краном, чтобы исследовать ее состояние перед сносом - что немного дороже, чем обычный вывоз мусора", - говорит Груяерт.

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Затем начинается собственно "сбор", который включает в себя удаление более мелких элементов асбеста.

"Любые оставшиеся мелкие частицы асбеста в общем объеме мусора минимальны и намного ниже норм Европейского союза по содержанию асбеста в твердом состоянии в стройматериалах", - говорит Груяерт.

В настоящее время команда работает над еще одним проектом в Николаеве, на юге Украины, и не теряет оптимизма: "страны еще есть шанс стать лидером в области крупномасштабной переработки асбеста и управления им", - говорит Груйерт.

Для других компаний переработка обломков и мусора также может стать способом использования заброшенной инфраструктуры. Так поступила компания Kopach, которая до войны занималась переработкой отходов на одном из крупнейших металлургических заводов Украины.