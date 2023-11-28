Евроcоюз планирует "зелёное" восстановление Украины

Евросоюз и правительство Украины начали подготовку к послевоенному восстановлению страны. Поставлена задача – сделать её привлекательнее, чище и зеленее

РЕКЛАМА

Несмотря на то, что все еще продолжается российское вторжение, Евросоюз и правительство Украины начали подготовку к послевоенному восстановлению страны. Поставлена задача – сделать её привлекательнее, чище и зеленее после окончания боевых действий. Для того, чтобы обсудить необходимые для этого приготовления, в Вильнюсе собрались представители заинтересованных сторон - Еврокомиссии, Украины и деловых кругов. Они заявили, что как только война прекратится, планы восстановления должны быть готовы.

Российское наступление оказала пагубное воздействие на природу Украины: например, разрушение плотины Каховской водохранилища привело к худшему техногенному экоциду со времен аварии на Чернобыльской АЭС.

Еврокомиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс считает этот щербом поправимым:

У нас есть уникальная возможность сделать страну лучше и экологичнее после восстановления. Когда мы имеем дело с разрушенными городами, мы говорим об устойчивом планировании новых городов и применяем самые современные знания. Мне очень приятно видеть так много архитекторов из Европы, которые посвящают этому свое время. Мы говорим о разрушенных общественных зданиях, которые должны стать энергоэффективными и питаться от возобновляемых источников энергии.

Украина в настоящее время является самой заминированной страной Европы. Около 34 видов флоры и фауны исчезли из-за боевых действий, сильно пострадали леса. Но важнейшими целями считается не только восстановление природы, но и создание после войны хозяйства, которое не будет способствовать изменениям климата.

Для этого Украине необходимо преобразовать свою энергетическую сеть и перестроить общественные и жилые здания так, чтобы они экономили тепло, свет газ. Участие в реконструкция Украины весьма заманчиво для многих европейских компаний, которые уже выразили в этом свою заинтересованность. В дискуссиях в также принимают участие представители строительной отрасли, компаний по управлению водными ресурсами и отходами.

Выступил в литовской столице министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец:

Мы говорим не просто о международной поддержке и участии в восстановлении чего-либо. Мы говорим о капиталовложениях в будущие. Прежде всего, нам необходимо сотрудничество с инвесторами в создании новых мощностей, применении новых технологий, строительстве новых предприятий с использованием лучших материалов и самым доступным способом, как это предусмотрено в действующем европейском законодательстве.

По мнению Еврокомиссии, восстановление Украины потребует огромных затрат, которые должна будет оплатить Россия. Для этого могут быть использованы проценты с замороженных в ЕС российских активов. Участники дискуссий в Вильнюсе называли еще одной задачей - убедить 6 млн украинцев, которые сейчас живут в Европе, вернуться на родину и внести свой вклад в её восстановление.