By Euronews

Украинские следователи собирают доказательства в районе разрушенной плотины Каховской ГЭС в рамках дела об экоциде. Украина обвиняет Россию в преступлениях против окружающей среды и готовит соответствующий иск в Международный уголовный суд.

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Разрушение плотины Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области в Украине привело к настоящей экологической катастрофе, маштабы последствий которой трудно оценить даже сегодня - спустя несколько месяцев.

Прорыв дамбы произошёл 6 июня 2023 года. Украинские власти убеждены: плотину взорвали российские вооружённые силы, и это был намеренный, преступный акт.

Москва это отрицает, возлагая ответственность на ВСУ.

А тем временем следователи природоохранной прокуратуры скрупулезно делают снимки, собирают пробы почвы, и прочие "улики" для приобщения их к делу об экоциде, которое будет передано в Международный уголовный суд.

Владислав Игнатенко, украинский природоохранный прокурор:

"Все вещества, которые были на поверхности, унесло потоком воды дальше вниз по течению, который распространил их на почву. В будущем все эти осевшие загрязняющие вещества впитаются в почву и будут поглощены домашними животными".

Наводнение, произошедшее в результате прорыва дамбы, привело к массовой гибели рыбы и животных, уникальная экосистема разрушена, измненения носят необратимый характер.

Вадим Манюк, биолог из Днепровского университета имени Олеся Гончара:

"Раньше здесь было четыре метра воды. Миллиарды живых организмов погибли внезапно, за несколько дней, когда водохранилище опустело".

Обстрелы ядерных объектов, нефтебаз и предприятий, лесные пожары - у украинских властей нет сомнений в том, что всё это носит не случайный, а преднамеренный характер.

Хотя экоцид пока не включён в юрисдикцию Международного уголовного суда, дело об ущербе, нанесённом Россией окружающей среде в Украине в ходе вооруженного конфликта , будет скорее всего рассматриваться как дело о военных преступлениях.