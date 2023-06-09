Подрыв Каховской ГЭС: последствия для экологии и риски для населения

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Промышленное, биологическое загрязнение, загрязнение акватории минами и неразорвавшимися боеприпасами... Для экологов очевидно: населению, спасающемуся наводнения, предстоит испытать на себе последствия настоящей экологической катастрофы.

Обрушение Каховской плотины кардинальным образом изменило ландшафт региона. Для экологов очевидно: окружающей среде нанесён ущерб огромных масштабов. Местному населению, спасающемуся от боевых действий и наводнения, предстоит испытать на себе последствия настоящей экологической катастрофы.

Андреа Хинвуд, главный научный сотрудник Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП):

"Когда вода движется с большой скоростью, поднимая ил со дна, она забирает с собой материалы, мусор и токсичные вещества, всё, что встречается ей на пути. Там небольшие населённые пункты, очистные сооружения, отстойники, небольшие промышленные предприятия. Также был затоплен порт, в котором располагались нефтяные терминалы. Он использовался для перевозок пестицидов и других загрязняющих веществ. Ещё, конечно, надо понимать, что в некоторых пострадавших районах могут оставаться боеприпасы".

Энди Дункан, эксперт по вопросам оружейной опасности, Международный Красный Крест (МККК)

"Когда прорвало плотину, вода подняла зарытые в землю мины. Их унесло вниз по течению. В конечном итоге они осядут в низовьях реки, где могут оказаться погребёнными под несколькими метрами ила, что усложнит расчистку, когда боевые действия прекратятся. Мы можем рассчитать примерный охват территории. Но где конкретно осядут эти мины, мы предугадать не можем".

Возвращение к нормальной жизни кажется нереальным. И пока вода не спадет, практически ничего нельзя сделать, кроме как помочь тем, кто больше всего в этом нуждается. Тысячи людей оказались в опасности, без еды, лекарств и крова. Но также в помощи нуждаются и тысячи животных.

Александр Тодорчук, основатель UAnimals:

"Эвакуировать людей не так сложно, как животных, если нужно просто посадить человека в лодку. Животные не понимают, что происходит, поэтому находятся в стрессе. Экоцид не имеет границ. Так что это будет проблемой не только для Украины, но и для всего мира".