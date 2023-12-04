Российские силы обстреляли Херсон и запустили БПЛА по ряду областей Украины

By Euronews

В ночь на понедельник, заявили представители ВСУ, Россия атаковала Украину беспилотниками. 18 из 23 дронов и одна управляемая ракета были сбиты.

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По меньшей мере два человека погибли и семь получили ранения в результате российского обстрела Херсона. Сообщается о попадании в жилой дом и две больницы.

В ночь на понедельник, заявили представители ВСУ, Россия атаковала Украину беспилотниками. 18 из 23 дронов и одна управляемая ракета были сбиты.

На западе Украины, как заявили в министерстве энергетики, порядка тысячи населенных пунктов из-за непогоды остались без электроэнергии.

Это уже вторая военная зима в Украине. Некоторые родственники украинских солдат призывают ограничить срок службы. Не потому, что мобилизованные не хотят защищать свою страну, а потому что, они устали. Участники акции, которая прошла в Киеве, также требовали ускорить процесс обмена военнопленными.

Тем временем Киев начал расследование обстоятельств расстрела пленных украинских военных людьми в российской форме. Видео распространилось в соцсетях. ВСУ подтвердили информацию о расстреле. Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и классифицируется как тяжкое международное преступление.