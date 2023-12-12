Лягушки, атлантический лосось и черепахи входят в число 44 000 видов, находящихся под угрозой исчезновения.

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По обновленным данным Международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП) под угрозой исчезновения находятся более 44 000 видов - на две тысячи больше, чем в прошлом году.

Отчет о состоянии биоразнообразия в мире был представлен организацией на конференции COP28 в Дубае в понедельник.

В основном это были плохие новости. Всего в Красную книгу МСОП этого года включена информация о 157 000 видах, примерно на семь тысяч больше, чем в прошлогоднем обновлении.

Он показывает, как изменение климата усугубляет кризис биоразнообразия на планете, делая среду обитания более смертоносной для тысяч видов и ускоряя стремительное сокращение численности растений и животных на Земле.

"Животные и растения по всему миру находятся под огромным давлением. Куда бы вы ни посмотрели, число видов, находящихся под угрозой исчезновения, растет", - говорит Крейг Хилтон-Тейлор, руководитель отдела Красных списков МСОП, международной организации, которая следит за состоянием видов.

Титикакский свистун, или лягушка-мошонка, на грани полного исчезновения AP Photo/Martin Mejia, File

Какие виды сейчас находятся в Красной книге МСОП?

Изменение климата ухудшает условия жизни около 6 700 видов, находящихся под угрозой исчезновения.

Среди них - лосось и черепахи, которым грозит сокращение численности в связи с потеплением климата.

Например, зеленая черепаха из центральной части южной части Тихого океана и восточной части Тихого океана подвергается большему риску из-за изменения климатических условий на Земле. Черепахи вылупляются все реже, поскольку повышение уровня моря затапливает гнезда. Потепление вод может нанести ущерб кормовой базе - морским травам.

Популяция атлантического лосося сократилась почти на четверть с 2006 по 2020 год, согласно данным МСОП. Теперь он находится под угрозой исчезновения.

Рыба обитает в меньшем количестве мест и сталкивается с такими опасностями, как плотины и загрязнение воды. Изменение климата затрудняет поиск пищи и облегчает конкуренцию со стороны других видов, утверждает группа. Но есть некоторые признаки надежды: в прошлом году их численность возросла в штате Мэн (США).

Зелёная морская черепаха (Chelonia mydas) занесена в Красную книгу МСОП в статусе "вымирающий вид". AP Photo/Firdia Lisnawati, File

Четверть видов пресноводных рыб находится под угрозой исчезновения

В обновленном докладе содержится первая широкая оценка состояния здоровья пресноводных видов рыб. Четверть видов - чуть более 3 000 - находится под угрозой исчезновения.

Из-за изменения климата уровень моря повышается, соленая вода поднимается все дальше вверх по рекам. Эти виды уже сталкиваются с огромными угрозами, связанными с загрязнением окружающей среды и чрезмерным выловом, говорят в МСОП.

Больше всего страдают лягушки, саламандры и другие амфибии. Около 41% этих видов находятся под угрозой.

"Они находятся в климатическом плену из-за повышения температуры, засухи - что бы ни случилось, амфибии не могут выйти из-под удара и напрямую страдают от изменения климата", - говорит Вивек Менон, зампредседателя комиссии МСОП по выживанию видов.

Пуэрториканская пещерная лягушка, или каменный коки (Eleutherodactylus cooki) - один из видов под угрозой вымирания AP Photo/Ricardo Arduengo, File

Какие виды возвращаются?

Есть и хорошие новости. Два вида антилоп чувствуют себя лучше, хотя им еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем их популяция стабилизируется.

Скимитаророгий орикс ранее считался вымершим в дикой природе, но теперь находится лишь под угрозой исчезновения. Браконьерство, засуха и автомобильные аварии - все это сыграло свою роль в том, что к началу века этот вид был практически уничтожен. Недавние усилия по реинтродукции этого вида в Чаде помогли, и теперь в крупном заповеднике насчитывается не менее 140 взрослых особей и более чем в два раза больше детенышей.

Генеральный директор МСОП Гретель Агилар говорит, что люди должны защищать биоразнообразие. Если охрана природы осуществляется правильно, она работает. По ее словам, для борьбы с изменением климата необходимо постепенно отказаться от использования ископаемого топлива, что является предметом споров на переговорах COP28 в этом году.

"Природа здесь, чтобы помочь нам, так давайте же и мы поможем ей", - говорит Агилар.