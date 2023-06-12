"Вакиты ещё среди нас". Как спасти Калифорнийских морских свиней от вымирания?

Euronews Green и APTN

Вакита, она же Калифорнийская морская свинья - редчайший вид млекопитающих, который находится под угрозой исчезновения. В мире насчитывается всего несколько особей. Их единственная среда обитания - Калифорнийский залив в Мексике.

Мексиканские учёные, зоозащитники природоохранной группы Sea Shepherd и учёные Национального управления океанических и атмосферных исследований США в мае провели совместную экспедицию, результаты которой были опубликованы в среду.

Так, за почти две недели плавания по заливу были замечены от 10 до 13 морских свиней. Примерно столько же, сколько было замечено в ходе последней подобной экспедиции в 2021 году.

Поскольку эти дельфины небольшие по размеру и весьма пугливы, наблюдать за ними можно только с дальнего расстояния, через бинокль. А значит, результаты классифицируются как приблизительные.

Животные также издают звуки, похожие на “щелчки”, которые можно услышать с помощью устройств акустического мониторинга.

У вакит есть шанс на выживание

В ходе экспедиции учёные также сумели увидеть по меньшей мере одного, а возможно, и двух детенышей вакиты. Это наблюдение вселило надежду на то, что самый редкий вид морского млекопитающего из тех, что существуют в мире, не вымрет.

Так как территориальный охват экспедиции невелик, есть предположение, что в Калифорнийском заливе обитает больше вакит, чем удалось заметить исследователям.

Однако праздновать рано. Несмотря на то, что эти животные находятся под особой охраной, именно люди представляют угрозу для этого вида. Еще в 1997 году их популяция насчитывала почти 600 особей. А сокращается она по вине браконьеров.

Судно Seahorse неправительственной организации Sea Shepherd Sea Shepherd Conservation Society/Handout via REUTERS

Рыбаки ловят рыбу тотоаба, мясо которой считается деликатесом в Китае и может стоить тысячи евро за килограмм. Но в сети попадают морские свиньи.

Мексиканские власти предпринимают усилия для того, чтобы положить конец незаконному отлову рыбы. Например на дно стали погружать специальные бетонные блоки с крючками, которыми сцепляют сети. Но рыбаки по-прежнему ежедневно заходят на охраняемую территорию и даже саботируют усилия по мониторингу.

Согласно отчёту, “рыбаки начали извлекать акустические устройства (CPOD), используемые для записи "щелчков" вакиты. Данные, записанные на каждом устройстве, теряются, а замена украденных процессоров обходится дорого”.

“До тех пор, пока не будет обеспечено эффективное соблюдение запрета на рыболовство и не прекратятся кражи оборудования, собирать акустические данные не представляется возможным”, - говорится в отчете.

Как спасти млекопитающих?

Исследователь Барбара Тейлор призвала правительство Мексики затопить больше бетонных блоков для ловли сетей, потому что несколько вакит были замечены за пределами охраняемой зоны.

Алекс Оливера, представитель Мексиканского Центра биоразнообразия, назвал итоги экспедиции “обнадеживающими"."Но чтобы действительно спасти этих крошечных морских свиней от вымирания, нам необходимо принять срочные меры”, - заключил он.

Оливера подсчитал, что “даже если отлов не будет осуществляться в среде обитания вакит, потребуется около 50 лет, чтобы их популяция вернулась на уровень 15-летней давности”.

Борьба с незаконным рыбным промыслом

Sea Shepherd работает в Мексиканском заливе бок о бок с военно-морскими силами Мексики, чтобы пресечь незаконный рыбный промысел в "зоне нулевой терпимости". Однако там регулярно замечают рыболовецкие суда.

Притам Сингх, председатель Sea Shepherd, всё же подтвердил, что благодаря патрулированию ВМС, время, которые рыболовецкие суда проводят в запретной зоне, сократилось на 79% в 2022 году по сравнению с годом предыдущим.

Во время прошлой экспедиции в 2021 г. исследователи нашли лишь от 5 до 13 вакит - ещё меньше, чем в 2019 г. Как считают эксперты, тогда именно "присутствие многочисленных рыболовецких судов с жаберными сетями" помешало наблюлению и точному посчёту особей редких морских свиней. Некоторые участки вовсе не были обследованы.