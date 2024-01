"Часы Судного дня" как никогда близки к полуночи - что это значит?

By David Mouriquand

"Часы Судного дня" по-прежнему показывают 90 секунд до полуночи. Но что это значит, причем тут претендент на "Оскар", насколько мы действительно обречены и где вы уже слышали о часах?

Фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер " может возглавить гонку за "Оскаром", но на этой неделе знаменитый физик попал в заголовки газет по гораздо более мрачной причине: организация, одним из основателей которой был Дж. Роберт Оппенгеймер в 1945 году, выпустила еще одно суровое предупреждение человечеству.

Уже второй год подряд Земля близка к апокалипсису.

Надеемся, у вас хорошее настроение.

Мы обречены.

Журнал "Бюллетень ученых-атомщиков", указывая на свои знаменитые "Часы Судного дня", которые показывают 90 секунд до полуночи, сделал 23 января ежегодное заявление. В нем говорится о ядерной угрозе в войне России с Украиной, теракте в Израиле 7 октября, ухудшении климатических катастроф и опасности генеративного искусственного интеллекта.

"Горячие точки конфликтов по всему миру несут угрозу ядерной эскалации, изменение климата уже приводит к смерти и разрушениям, а передовые технологии, такие как искусственный интеллект и биологические исследования, развиваются быстрее, чем гарантии безопасности от них", - говорит Рейчел Бронсон, президент и генеральный директор "Бюллетеня".

"В прошлом году мы выразили усиленное беспокойство, переведя часы на 90 секунд до полуночи, то есть до самой близкой глобальной катастрофы", - продолжила она. "Риски прошлого года сохраняют свою актуальность и продолжают определять этот год".

Бронсон добавила, что сохранение часов без изменений по сравнению с предыдущим годом "не является признаком стабильности мира".

Ничего удивительного - но вряд ли это радует, не так ли?

Что такое "Часы Судного дня"?

Члены "Бюллетеня ученых-атомщиков" Аша Джордж, Херб Лин, Билл Най, генеральный директор Рэйчел Бронсон, Александр Глейзер и Дэниел Хольц AP Photo/Jacquelyn Martin - Jan 2024

Ответ на этот вопрос уходит корнями к появлению на свет "Бюллетеня ученых-атомщиков".

Организация была основана в 1945 году учеными, в том числе Дж. Робертом Оппенгеймером и Альбертом Эйнштейном. Двумя годами ранее, в конце Второй мировой войны, они стали свидетелями разрушительного воздействия ядерного оружия на японские города Хиросима и Нагасаки. Они хотели предупредить общественность и оказать давление на мировых лидеров, чтобы ядерное оружие больше никогда не применялось.

В 1947 году группа придумала "Часы Судного дня", чтобы символизировать, насколько близко человечество к катастрофе из-за техногенных угроз. Минутная стрелка смещалась в зависимости от происходящих событий в мире, а полночь означала полное уничтожение.

Изначально часы были созданы для обложки журнала художницей Мартил Лангсдорф, которая была замужем за физиком Александром Лангсдорфом, работавшем над Манхэттенским проектом во время учебы в Чикагском университете. Дизайн был переосмыслен в 2007 году графическим дизайнером Майклом Бирутом.

Преподаватель естественных наук Билл Най смотрит на свои часы рядом с "Часами Судного дня" незадолго до того, как "Бюллетень ученых-атомщиков" объявит о последнем решении. AP Photo/Jacquelyn Martin

Изначально метафорические часы были установлены на отметке семь минут до полуночи, и с 1947 года мы все ближе подходим к вымиранию.

Каждый год в конце января Совет по науке и безопасности "Бюллетеня" объявляет новое положение часов. Это группа самых известных в мире ученых и экспертов с различным опытом работы. Они встречаются дважды в год, чтобы обсудить события, политику и тенденции, проконсультироваться с коллегами по различным дисциплинам и узнать мнение Совета спонсоров "Бюллетеня", в который входят многочисленные нобелевские лауреаты.

Согласно веб-сайту группы, ее миссия заключается в том, чтобы "собрать разнообразный спектр наиболее информированных и влиятельных мнений, отслеживающих техногенные угрозы", для информирования общественности и всего мира.

Некоммерческая организация из Чикаго также подчеркивает, что "Часы Судного дня" - это призыв к действию и предупреждение политикам о том, что опасность приближается, но в их силах что-то с этим сделать. "Бюллетень" также подчеркивает, что часы не являются предсказанием будущего, а показывают, где мы находимся сейчас. На своем веб-сайте он сравнивает себя с "врачом, ставящим диагноз".

А если вам интересно, то настоящие физические "Часы Судного дня" находятся в офисе "Бюллетеня" в холле Келлер-центра, где располагается Школа государственной политики Харриса при Чикагском университете.

Насколько мы обречены в 2024 году?

Январский номер журнала "Бюллетень ученых-атомщиков" за 2024 год. The Bulletin of Atomic Scientists

Весьма. Стрелки часов переводились 25 раз с момента их создания, и никогда еще мы не были так близки к своей гибели.

Еще раз, надеемся, у вас будет замечательный день.

Впервые часы перевели ближе к полуночи в 1949 году, после первого советского атомного испытания, которое официально положило начало гонке ядерных вооружений.

Заметное изменение произошло в 1953 году, когда США в рамках операции "Айви" испытали свое первое термоядерное устройство. Это время оставалось самым близким к полуночи (в 2018 году оно сравнялось) до 2020 года, когда часы перешли с минут на секунды.

В том году было отмечено, что неспособность мировых лидеров справиться с возросшими угрозами ядерной войны, такими как прекращение действия Договора о ядерных силах средней дальности между США и Россией, а также усиление напряженности в отношениях между США и Ираном, заставили перевести время с 2 минут на 100 секунд до полуночи.

К этому следует добавить продолжающееся игнорирование проблемы изменения климата, в результате чего "Бюллетень" пришел к выводу, что проблемы, вызвавшие корректировку времени в 2020 году, являются "самой опасной ситуацией, с которой когда-либо сталкивалось человечество".

Три года спустя мы отняли у себя же еще 10 секунд, в основном из-за вторжения России в Украину, возобновления ядерной риторики Северной Кореи, продолжающихся угроз, связанных с климатическим кризисом, и разрушения глобальных норм и институтов, созданных для снижения рисков, связанных с развитием технологий и биологических угроз, таких как COVID-19.

В 2024 году часы останутся на отметке 90 секунд до полуночи - ближе всего к глобальному коллапсу, чем когда-либо, - и хотя отсутствие изменений может слегка утешить, ученые предупреждают, что это не является показателем стабильности.

В "Бюллетене" говорится, что часы можно повернуть вспять, если лидеры и страны будут работать вместе, и особо отмечаются могущественные страны, которые способны это сделать, в том числе США, Китай и Россия.

Надежда умирает последней.

Как далеко мы были от ядерного Армагеддона?

90-е годы были довольно милостивы - родилась прекрасная музыка, 1999-й остается отличным годом для кинематографа, и этот период представлял собой некий прогресс Судного дня.

В 1990 и 1995 годах человечеству было еще достаточно далеко до конца света — 10 и 14 минут соответственно. Падение Берлинской стены и железного занавеса, а также объединение Германии означали, что холодная война близится к концу.

1991 год - год наименьшей паники: до полуночи оставалось 17 минут - самое далекое время от полуночи за все время существования часов. Это произошло отчасти благодаря подписанию США и СССР первого Договора о сокращении стратегических вооружений и последующему распаду Советского Союза.

Что касается вышеупомянутого 1995 года, то, возможно, мы потеряли 3 минуты по сравнению с 1991 годом, но целая четверть часа до Армагеддона кажется утешительной по сравнению с нашими нынешними 90 секундами.

"Часы Судного дня" в поп-культуре

Отрывок из графического романа Алана Мура и Дэйва Гиббонса "Хранители" DC Comics

Метафора "Часов Судного дня" с годами просочилась в массовую культуру.

От комиксов до музыки, сериалов и художественных фильмов - есть шанс, что вы уже сталкивались с этим образом.

Одно из первых упоминаний в музыке было в сингле 1980 года группы Wah! Heat "Seven Minutes to Midnight", а четыре года спустя - в песне Iron Maiden "2 Minutes to Midnight".

Гораздо позже Linkin Park назвали свой альбом 2007 года "Minutes To Midnight", по аналогии с "Часами Судного дня". В их клипе на песню "Shadow of the Day" они представлены в виде настоящих часов, которые в конце клипа достигают полуночи.

Часы не раз упоминались в литературе, в частности, в романе Стивена Кинга 1987 года "Томминокеры", в котором тот написал, отдавая дань уважения творчеству "Бюллетеня": "Ближний Восток готовился взорваться снова, и если на этот раз будет стрельба, то часть ее может быть ядерной". Союз обеспокоенных ученых, эти счастливые люди, которые хранят Черные часы, вчера перевели стрелки на две минуты до ядерной полуночи, сообщила газета".

Также трудно игнорировать повторяющуюся визуальную тему "Часов Судного дня" в основополагающей серии графических романов Алана Мура и Дэйва Гиббонса "Хранители" (1986-87), ее экранизации 2009 года, а также в сиквеле телевизионного мини-сериала 2019 года. Часы повсюду - и в первоисточнике, и в его адаптациях - зловещее напоминание о неотвратимой судьбе человечества.

Другие известные примеры в популярной культуре - два доктора. Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал беспокоиться и полюбил бомбу", сатирический шедевр Стэнли Кубрика 1964 года, и "Доктор Кто".

Добрый доктор ссылается на часы, а все повествование вращается вокруг макгаффина - машины судного дня, которая должна стать средством ядерного сдерживания. Устройства Судного дня невероятно часто появлялись в литературе и искусстве на протяжении всего XX века, благодаря научно-техническому прогрессу, сделавшему уничтожение мира правдоподобным сценарием. Термин "машина судного дня" датируется 1960 годом, но именно благодаря "Стрейнджлаву" он вошел в обиход.

Что касается всеми любимого повелителя времени, то в названии эпизода 1982 года "Доктор Кто" "Четверо в Судный день" упоминаются "Часы Судного дня", а в эпизоде 2017 года "Пирамида на краю света" монахи перевели все часы в мире на три минуты до полуночи в качестве предупреждения о том, что произойдет, если человечество не примет их помощь.

Совсем недавно к-поп-феномен BTS упомянули "Часы Судного дня" в своей песне "Zero O'Clock" на альбоме 2020 года "7".

Если эти любимцы подростков могут следовать программе, то и мы, несомненно, сможем. И если они не могут вернуть человечество на путь истинный, то на что же тогда надеяться?

Удачи тебе, дорогой читатель, и до встречи в следующем году, когда произойдет очередная смена времени.

Надеемся, в этот раз на удастся повернуть время вспять, поскольку терять больше секунд мы позволить себе уже не можем.