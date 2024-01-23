Премия "Оскар": фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер" номинирован в 13 категориях

By Euronews

Фильм режиссера Кристофера Нолана "Оппенгеймер" номинирован на кинопремию "Оскар" в 13 категориях, кинолента "Барби" Греты Гервиг - только в восьми.

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Кинофильм "Оппенгеймер" режиссера Кристофера Нолана получил наибольшее количество номинаций на премию "Оскар" этого года - 13. Фильм "Барби" номинирован лишь в 8 категориях. Второе место по числу номинаций у кинокартины Йоргоса Лантимоса "Бедные-несчастные" - 11.

"Оппенгеймер", премьера которого состоялась 21 июля 2023 года, рассказывает об американском физике Роберте Оппенгеймере, под руководством которого во время Второй мировой войны была создана атомная бомба. Ученого сыграл актер Килиан Мерфи. В мировом прокате фильм собрал свыше 950 миллионов долларов США.

Фильм Нолана был удостоен восьми наград Critics’ Choice Awards, в том числе как лучший фильм 2023 года. Кроме того, он получил пять "золотых глобусов", победив почти во всех основных категориях.

Киноленты "Оппенгеймер" и "Барби" стали главными хитами 2023 года и даже ввели в оборот неологизм "Барбенгеймер".

В категории "Лучший фильм" на "Оскар" - помимо "Оппенгеймера" и "Барби" - также выдвинуты картины "Анатомия падения", "Прошлые жизни", "Убийцы цветочной луны", "Оставленные", "Маэстро", "Бедные-несчастные", "Зона интересов" и "Американское чтиво".

В категории "Лучший документальный фильм" номинирована лента Мстислава Чернова "Двадцать дней в Мариуполе".

Церемония вручения статуэток состоится 10 марта в театре Dolby в Голливуде.