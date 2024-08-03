Что мешает экономическому росту?

Страны со средним уровнем дохода застряли на пути от нищеты к богатству. По мнению Всемирного банка, в этом отчасти виноват сложившийся статус-кво.

РЕКЛАМА

В ближайшие десятилетия более 100 государств могут натолкнуться на кирпичную стену между странами с низким уровнем дохода и странами с высоким уровнем дохода. Об этом говорится в новом докладе Всемирного банка, опубликованном в четверг.

Группа отметила, что по мере роста благосостояния стран большинство из них достигает плато, которое находится на уровне около 10 % годового ВВП США на человека.

Это, по выражению Всемирного банка, "ловушка среднего дохода".

К концу 2023 года к странам со средним уровнем дохода будут отнесены 108 государств, в каждом из которых годовой ВВП на душу населения находится в диапазоне от 1 136 долларов (1 348,5 евро) до 13 845 долларов (16 434,7 евро).

"Амбиции 108 стран со средним уровнем дохода... заключаются в том, чтобы достичь статуса стран с высоким уровнем дохода в течение следующих двух или трех десятилетий", - говорится в докладе Всемирного банка.

С 1990 года только 34 страны со средним уровнем дохода смогли осуществить этот переход, что Всемирный банк считает "удручающим" показателем.

Более того, замедление роста происходит чаще в странах со средним уровнем дохода, чем в странах с низким или высоким уровнем дохода.

По оценкам Всемирного банка, если инвестиции в рост будут следовать недавним и историческим тенденциям, то большинство стран со средним уровнем дохода, скорее всего, столкнутся со значительным замедлением темпов роста в период с 2024 по 2100 год.

Как избежать ловушки доходов?

По мнению Всемирного банка, одна из причин, по которой страны выходят на плато доходов, заключается в том, что их политика роста является ошибочной.

Согласно докладу, страны со средним уровнем дохода должны использовать трехсторонний подход, сосредоточившись не только на внутренних инвестициях, но и на "вливании".

Вливание - это когда страны подражают технологиям и бизнес-моделям, используемым более развитыми экономиками.

Только после того, как страна успешно осуществит инвестиции и "вливания", она может перейти к инновациям.

Это означает, что страны могут не просто заимствовать идеи у других новаторов, но и расширять границы.

Всемирный банк подчеркнул, что для того, чтобы страны могли следовать этому трехступенчатому руководству, необходимы сильные институты.

Он также предупредил об опасности протекционизма, который может "потенциально ухудшить распространение знаний в странах с низким и средним уровнем дохода".

РЕКЛАМА

Статус-кво должен исчезнуть?

"Порывы созидательного разрушения несут новые идеи, продукты, процессы и практики к берегам стран со средним уровнем дохода", - утверждает Всемирный банк в опубликованном в четверг докладе.

Хотя статус-кво не всегда негативен, неизменная бизнес-среда может затормозить инновации и рост.

Чтобы избежать стагнации, Всемирный банк советует странам со средним уровнем дохода не позволять устоявшимся компаниям сдерживать социальную мобильность.

Крупные компании могут делать это, закрывая доступ к ресурсам или ограничивая доступ к возможностям.

РЕКЛАМА

"Как действующие, так и новые компании могут создавать добавленную стоимость, - заявили во Всемирном банке. - Компании, занимающие ведущие позиции, приносят масштаб", а компании, приходящие на рынок, приносят перемены, поэтому ни те, ни другие не должны подвергаться порицанию или потворству".

Хотя новые компании могут привнести новые продукты, производственные процессы или идеи, им все же следует дать возможность потерпеть неудачу.

"Позволить неэффективным фирмам и бизнес-моделям потерпеть неудачу - основной принцип созидательного разрушения, - утверждает Всемирный банк. - В результате экономические кризисы могут быть как восстановительными, так и болезненными".

Вознаграждение за талант

Для роста необходимы креативность, талант и мастерство, и все эти качества можно развивать или подавлять с помощью эффективных политических решений.

РЕКЛАМА

"Страны со средним уровнем дохода обладают меньшими запасами квалифицированных кадров, чем страны с развитой экономикой, и менее эффективно их используют, поэтому им придется стать лучше как в накоплении, так и в распределении талантов", - говорится в сообщении Всемирного банка.

Одним из способов повышения квалификации работников являются инвестиции в образование и предоставление талантливым людям возможности процветать независимо от их происхождения или пола.

По данным Всемирного банка, до 40 % наблюдаемого роста в США в период с 1960 по 2010 год можно объяснить снижением гендерной и расовой дискриминации в сфере образования и труда.

Воспитание талантливой рабочей силы становится как никогда важным, поскольку старение населения, рост задолженности и климатический кризис угрожают экономическому росту.

РЕКЛАМА

Ловушка среднего дохода, по мнению Всемирного банка, "имеет последствия для всего мира".

"В странах со средним уровнем дохода проживают три из каждых четырех человек - и почти две трети тех, кто живет в условиях крайней нищеты", - подчеркивается в опубликованном в четверг докладе. - На их долю приходится 40 % всего мирового экономического производства и почти две трети глобальных выбросов углекислого газа. Короче говоря, глобальные усилия по борьбе с крайней нищетой и распространению процветания и жизни будут в значительной степени выиграны или проиграны в этих странах".