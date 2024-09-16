Тысячи людей вышли на акцию протеста против Audi в Брюсселе

By Euronews

Audi объявила о реструктуризации своего завода под Брюсселем, где работает 3 тысячи сотрудников. Профсоюзы выступили против.

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Они приехали из Германии, Италии и Венгрии, чтобы поддержать бельгийские профсоюзы. Более 5 000 человек, по данным полиции, собрались в понедельник в Брюсселе, чтобы поддержать работников завода Audi и их субподрядчиков, а также призвать к защите рабочих мест на континенте с помощью единой европейской политики.

Активисты прошли по центральным улицам столицы Бельгии, значительная часть маршрутов общественного транспорта не работала.

"Мы призываем Евросоюз разработать промышленную политику, которая даст ответы рабочим, которые смотрят в будущее, потому что мы считаем, что в одиночку никто не сможет справиться с проблемами, с которыми мы сталкиваемся", — заявил координатор профсоюза FIOM Маурицио Реджиа.

В июле компания Audi объявила о реструктуризации завода в Брюсселе, где работают 3 тысячи человек, что вызвало гнев среди его сотрудников. Ее материнская компания, Volkswagen, также объявила о закрытии заводов в Германии. В 2022-м продажи частных автомобилей в Европе упали на 4,6% по сравнению с предыдущим годом, что побудило некоторых бельгийских политиков, участвовавших в демонстрации, сказать, что ответ на это может быть только общеевропейским.

"Нам нужна более глобальная стратегия. В частности, стоимость энергии слишком высока. Нам нужен промышленный план для будущего наших рабочих мест. Электрификация автомобильной промышленности, например, требует больших инвестиций. Но сейчас крупные бренды не делают необходимых инвестиций. Они экономят на рабочих", — считает бывший работник завода Audi в Брюсселе Робен Тонньё.

Многие демонстранты сомневаются в реиндустриализации Европы, о которой было объявлено несколько лет назад.

"В общем, мы должны ожидать, что Европа — и мы это уже видим — находится в процессе утраты своего важного места в мире. Нас буквально съедают, и я не знаю, в состоянии ли мы что-либо с этим сделать", — сказала работница завода Audi Брижит Петерс.

Акция протеста прошла в особое время для европейской политической жизни. Новые команды управленцев Евросоюза приступают к работе, и европейские профсоюзы стремятся заявить о себе в начале срока нового состава Еврокомиссии.