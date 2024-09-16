ЕС планирует запретить курение и вейпинг на открытых площадках

Еврокомиссия собирается порекомендовать странам-членам ЕС запретить курение на террасах кафе, автобусных остановках и в зоопарках. Ожидается, что запрет коснется и продукции без никотина.

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Еврокомиссия предложит запретить курение на открытых площадках, говорится в проекте, попавшем в распоряжение Euronews. Мера коснется и продуктов, которые не содержат никотина.

Планы исполнительной властью ЕС должны расширить действующие рекомендации 2009 года, призванные сократить воздействие пассивного курения в общественных местах, на рабочих местах и в общественном транспорте.

Последняя версия проекта, с которой ознакомился Euronews и которая еще может быть изменена, предусматривает очистку общественных мест от всех аэрозолей, а не только от сигаретного дыма, что отражает растущую обеспокоенность по поводу рисков для здоровья, связанных с новыми табачными изделиями, такими как вейпы.

Рекомендации не являются юридически обязывающими, но представляют собой основу для стран-членов, которой они должны следовать в рамках более широких усилий по борьбе с раком, вызванным курением.

Борьба с новыми табачными изделиями

Новые рекомендации Еврокомиссии направлены на борьбу с более широким спектром новых продуктов, включая "нагреваемые табачные изделия и электронные сигареты, как содержащие никотин, так и не содержащие никотина".

Кроме того, Еврокомиссия хочет включить в список "суррогаты табака и любые другие продукты, выделяющие дым и/или аэрозоль", говорится в документе.

Эти продукты, часто рекламируемые как более безопасная альтернатива традиционному курению, все равно подвергают прохожих воздействию вредных химических веществ через пассивное курение, говорится в проекте. "Данные об использовании новых продуктов в качестве средства, помогающего отказаться от курения, неубедительны".

Запрет вводится на фоне растущего числа доказательств того, что пассивное воздействие "аэрозолей электронных сигарет, как с никотином, так и без него, подвергает посторонних людей количественному воздействию твердых частиц и основных токсикантов и загрязняющих веществ".

Новые зоны запрета курения

Ключевой особенностью предложения является распространение запрета на курение на открытые пространства, что до сих пор регулировалось в каждом конкретном случае в отдельных странах-членах ЕС.

"Уровень охвата правил запрета курения сильно варьируется в зависимости от типа среды, и общий уровень охвата открытых пространств политикой запрета курения низок", — заявили в Еврокомиссии.

Согласно новым рекомендациям, зоны, свободные от курения на открытом воздухе или полуоткрытые пространства, определяемые как частично крытые или закрытые помещения, такие как крыши, балконы, крыльца и патио, связанные с заведениями сферы обслуживания, такими как рестораны, бары и кафе, должны стать зонами, свободными от курения.

Также под запрет попадут остановки общественного транспорта, автобусные остановки и аэропорты, а также открытые площадки, примыкающие к рабочим местам, больницам и домам престарелых.

К зонам отдыха, где находятся дети, относятся общественные игровые площадки, парки развлечений, бассейны и зоопарки, а также образовательные учреждения — от детских дошкольных учреждений до университетов.

Табачное лобби

Предложение Еврокомиссии, которое первоначально должно было быть опубликовано еще в январе, было отложено, что вызвало обеспокоенность по поводу приверженности ЕС антитабачной программе.

Связанная с этим реформа Директивы ЕС о налогообложении табака также была перенесена на 2025 год, и некоторые задаются вопросом, повлияла ли на эти решения табачная промышленность.

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В докладе, опубликованном в декабре 2023 года, Омбудсмен ЕС раскритиковал Комиссию за нераскрытие информации о встречах с лоббистами табачной промышленности.

Несмотря на эти неудачи, уходящий еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес, похоже, собирается обновить рекомендации Совета во вторник, всего за несколько недель до окончания срока полномочий Еврокомиссии.

"Потребление табака, никотиновая зависимость и заболевания, вызванные табаком, не должны иметь места в будущем Европы", — заявила Кириакидес в заявлении по случаю Всемирного дня без табака.

Пересмотренные рекомендации являются частью масштабного плана Комиссии по борьбе с раком, цель которого — создать "поколение без табака" к 2040 году, сократить потребление табака на 30% к 2025 году и довести долю курящего населения ЕС всего до 5%.