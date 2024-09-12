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Срочная новость. ЕЦБ понизил все три ключевые процентные ставки

ЕЦБ понизил все три ключевые процентные ставки
Авторское право Arne Dedert/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
Авторское право Arne Dedert/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
By Euronews
Опубликовано
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ЕЦБ понизил все три ключевые процентные ставки в ходе сентябрьского заседания совета управляющих. Базовая процентная ставка опустилась до уровня 3,65 %, маржинальная кредитная ставка теперь 3,9 %, ставка по депозитам 3,5%. Решение принято на фоне растущих опасений по поводу слабости зоны евро.

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Как и ожидалось, ЕЦБ понизил все три ключевые процентные ставки в четверг в ходе сентябрьского заседания совета управляющих регулятора.

Базовая процентная ставка опустилась до уровня 3,65 %, маржинальная кредитная ставка теперь составляет 3,90 %, а ставка по депозитам – 3,5 %.

С утра четверга европейские акции шли вверх в ожидании решения ЕЦБ. Наибольший рост показали акции технологических и горнодобывающих компаний

Очередное смягчение денежно-кредитной политики последовало за июньским решением ЕЦБ снизить процентные ставки на 25 базисных пунктов, что также соответствовало ожиданиям игроков рынка.

Ожидается, что Федеральный резерв США также снизит свою основную ставку на следующей неделе, поскольку основные экономики мира придерживаются курса на смягчение.

Базовая инфляция приближается к целевому уровню в 2%

Последнее решение ЕЦБ было принято на фоне замедления темпов инфляции. В августе потребительская инфляция в еврозоне составила 2,2%.

Однако базовая инфляция, как и в США, сохраняется на уровне 2,8%.

Евростат подчеркнул, что "снижение инфляции было вызвано резким падением стоимости энергоносителей".

Согласно текущему прогнозу ЕЦБ, рост потребительских цен вернётся к целевому уровню в 2% в конце 2025 года.

Снижение инфляции порадует и простых европейцев, однако показатели экономического роста во многих странах блока остаются тревожными.

Во втором квартале 2024 года ВВП еврозоны еврозоны вырос всего на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Показатели по всему блоку значительно различались: экономика Германии в минувшем квартале сократилась на 0,1%. ВВП Франции и Италии подрос на 0,2%, Испании – на 0,8%.

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