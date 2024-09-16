Кир Стармер в Риме перенимает опыт борьбы с нелегльной миграцией

By Euronews

Политики подробно обсудили итальянско-албанское соглашение о центрах содержания мигрантов

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Итальянский опыт сдерживания нелегальной миграции обсудили в Риме главы правительств Великобритании и Италии. Кир Стармер приехал к Джордже Мелони обсудить целый ряд вопросов, но контроль миграции явно был в числе важнейших.

Политики рассказали, что подробно обсуждали, например, соглашение между Италией и Албанией. Этот документ предусматривает создание лагерей временного содержания на албанской территории, где беженцы будут обитать, пока Италия рассматривает их прошения.

Лидеры договорились «обмениваться опытом и информацией», и отметили необходимость «не бояться новых решений».

Для британского правительства проблема сдерживания нелегальной миграции остаётся ключевой: по данным опросов, британцы сегодня считают её самой важной, впервые с 2016 года. Попытки незаконно пересечь Ла-Манш фиксируются почти ежедневно, и нередко заканчиваются трагедиями: так, в ночь на воскресенье по меньшей мере 8 человек погибли в лодке, перевернувшейся у французских берегов, а всего за полторы недели до того в проливе утонули 12 мигрантов.