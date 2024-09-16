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На границах Германии начались проверки

Пограничники отмечают, что контроль будет выборочным
Пограничники отмечают, что контроль будет выборочным Авторское право Martin Meissner/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Martin Meissner/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
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Контроль усилен на всех сухопутных границах страны, несмотря на критику со стороны соседей и Брюсселя

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В понедельник на всех сухопутных границах Германии начал действовать усиленный контроль и режим проверки документов. В немецком правительстве отстаивают необходимость такого шага для пресечения нелегальной миграции и трансграничной преступности. Пока срок действия новых мер — полгода, но в Берлине не исключают, что могут и продлить их при необходимости.

Пограничники утверждают, что проверки всё равно будут выборочными и только там, где руководство сочтёт необходимым.

Рихард Кёстер, федеральная полиция Аахена:

«Мы предпринимаем такие меры, которые позволят нам действовать гибко, в зависимости от времени и места. Проверки не будут одинаково интенсивными сразу на всех пунктах в одно и то же время. Помимо пограничного контроля, другие меры будут действовать в приграничной полосе глубиной 30 км. От нас и не ждут, что мы будем успевать везде, но с сегодняшнего дня контроль так или иначе будет осуществляться вдоль всей границы».

Недавняя серия вооружённых нападений в Германии стала политической темой номер один, и на фоне роста ультраправых настроений немецкое правительство приняло целый пакет жёстких мер, включая усиление контроля на границах.

Этот шаг Берлина вызвал критику в руководстве Евросоюза. Соседи Германии не исключают, что эти меры, пусть формально и временные, подрывают саму концепцию Шенгенского соглашения и Европы без границ.

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