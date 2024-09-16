Страны Западных Балкан встревожены массовой эмиграцией молодежи

By Borjan Jovanovski

Молодые специалисты жалуются на коррупцию и отсутствие перспектив.

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Массовая эмиграция молодежи является одной из самых тревожных проблем для шести стран Западных Балкан - Албании, Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии, частично признанного Косова и Сербии.

По темпам и интенсивности «утечки мозгов» среди молодежи Западные Балканы оказались в числе мировых лидеров: по оценкам, в ближайшие десятилетия они потеряют от четверти до половины своих квалифицированных и образованных молодых граждан.

Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра Немецкий фонд Маршалла.

"Основная причина эмиграции - разочарование высоким уровнем коррупции и отсутствие возможностей и перспектив", - передает корреспондент Euronews Борян Йовановски.

Петар Барлаковски - получатель стипендии Министерства образования. Он закончил аспирантуру в Великобритании, но когда вернулся, никто не проявил интереса к его знаниям, и он хочет покинуть Северную Македонию.

"Само государство недееспособно. Вы не видите никакого будущего. Вы все еще видите коррумпированные институты, мы все еще не видим верховенства закона. Вы не видите улучшений в экономике или образовании. Это первое, а второе - наше место в международном сообществе, в частности в Европейском союзе.

Когда человек не видит, что Европейский союз близок, что он далеко, так же, как и десять лет назад, задаешься вопросом, есть ли будущее у этой страны и каково мое место в ней?", - говорит Петар Барлаковски.

Министерство образования тратит миллионы евро на стипендии для обучения молодых людей в престижных университетах Европы, но затем не проявляет к ним никакого интереса.

"Министерство не располагает данными о том, кто из студентов заканчивает университет и возвращаются ли они сюда, в Македонию", - говорит Ристо Савески, президент Молодежного образовательного форума

Те, кто уже уехал, также не видят возможности применить свои знания, полученные за границей, чтобы вернуться в Северную Македонию.

"Македония по-прежнему изолирована от Европейского союза и европейских ценностей. Так что возвращение в Македонию будет довольно сложным испытанием и довольно трудно будет справиться с нынешней реальностью", - говорит Александра Стевановска.

Численность населения в шести странах Западных Балкан стремительно сокращается. За последние три десятилетия из-за массовой эмиграции Сербия потеряла 9% своих граждан, Северная Македония - 10%, Босния и Герцеговина - 24%, а Албания - 37%.