ОЭСР: рост экономики в еврозоне составит 0,9% в 2023 году

В новом докладе ОЭСР прогнозируется рост экономики еврозоны на 0,9%. Инфляция по итогам года, согласно оценкам экспертов организации, составит 5,8%.

Организация экономического сотрудничества и развития пересмотрела в сторону повышения прогнозы роста основных экономик мира после ослабления кризиса цен на энергоносители.

При этом в докладе прогнозируются относительно низкие темпы роста по сравнению с допандемийными показателями.

Следует отметить небольшое улучшение ситуации в еврозоне и серьезный прогресс в таких странах, как Китай и Индия.

Прогноз роста китайской экономики вдвое превышает общемировой показатель, который - по оценке экспертов ОЭСР - составляет 2,7%.

"В еврозоне рост ВВП прогнозируется на уровне 0,9% в этом году и до 1,5% в 2024 году, чему будет способствовать рост реальных доходов по мере ослабления инфляции, частное потребление будет поддерживаться высоким спросом на рабочую силы на рынках труда и снижением сбережений домохозяйств", - отметила главный экономист ОЭСР Клэр Ломбарделли.

Прогноз инфляции в еврозоне на этот год немного ниже общемирового показателя - 5,8% против 6,6%.

ОЭСР предупреждает о высокой базовой инфляции и росте процентных ставок. Кроме того, с учетом высокого уровня задолженности во многих странах, эксперты говорят о необходимости ограничения государственных расходов.

Организация рекомендует "амбициозные структурные политические реформы" для увеличения экономического роста в долгосрочной перспективе.