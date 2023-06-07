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ОЭСР: рост экономики в еврозоне составит 0,9% в 2023 году

Европейский центральный банк. Франкфурт, Германия
Европейский центральный банк. Франкфурт, Германия   -  Авторское право  Michael Probst/AP
 Михаил Саленков

В новом докладе ОЭСР прогнозируется рост экономики еврозоны на 0,9%. Инфляция по итогам года, согласно оценкам экспертов организации, составит 5,8%.

Организация экономического сотрудничества и развития пересмотрела в сторону повышения прогнозы роста основных экономик мира после ослабления кризиса цен на энергоносители. 

При этом в докладе прогнозируются относительно низкие темпы роста по сравнению с допандемийными показателями.

Следует отметить небольшое улучшение ситуации в еврозоне и серьезный прогресс в таких странах, как Китай и Индия.

Прогноз роста китайской экономики вдвое превышает общемировой показатель, который - по оценке экспертов ОЭСР - составляет 2,7%.

"В еврозоне рост ВВП прогнозируется на уровне 0,9% в этом году и до 1,5% в 2024 году, чему будет способствовать рост реальных доходов по мере ослабления инфляции, частное потребление будет поддерживаться высоким спросом на рабочую силы на рынках труда и снижением сбережений домохозяйств", - отметила главный экономист ОЭСР Клэр Ломбарделли.

Прогноз инфляции в еврозоне на этот год немного ниже общемирового показателя - 5,8% против 6,6%.

ОЭСР предупреждает о высокой базовой инфляции и росте процентных ставок. Кроме того, с учетом высокого уровня задолженности во многих странах, эксперты говорят о необходимости ограничения государственных расходов. 

Организация рекомендует "амбициозные структурные политические реформы" для увеличения экономического роста в долгосрочной перспективе.

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