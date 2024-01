В преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже Euronews выяснил, действительно ли крупные спортивные мероприятия приносят экономический подъем принимающему их городу и стране, или же затраты превышают доходы.

Многие парижане не в восторге от того, что их город принимает летние Олимпийские игры в этом году.

Несмотря на желание президента Эммануэля Макрона превратить это событие в "народный праздник", билеты на церемонию открытия стоимостью не менее 2700 евро и несколько сотен евро за посещение практически любого спортивного мероприятия могут в кои-то веки дать французам повод для недовольства.

Тем не менее, многие не преминули заметить, что Олимпиада должна принести столь необходимый толчок французской экономике в период инфляции и кризиса стоимости жизни, ведь в столицу съезжаются туристы и инвесторы.

Но поскольку прогнозы относительно экономической выгоды Игр далеко не однозначны, Euronews Business решил разобраться, действительно ли они станут выгодным финансовым вложением для Парижа и Франции в целом.

Низкий уровень возврата инвестиций

Прошлые Олимпийские игры говорят нам, что чаще всего это мероприятие оказывается финансовой ямой.

"Это связано с тем, что многие хозяева в итоге тратят большие деньги на специализированную инфраструктуру, которая после проведения мероприятия оказывается малопригодной", - сказал Euronews Business Мартин Мюллер, профессор географии и устойчивого развития Лозаннского университета.

Он обнаружил, что дальнейшее обслуживание инфраструктуры, созданной после зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, с тех пор обходится в сумму более миллиарда долларов (920 миллионов евро) в год.

То, что Мюллер называет "недооценкой затрат и завышенными обещаниями выгоды", приводит к тому, что принимающие города редко выходят на безубыточность. В современной истории Олимпийских игр было доказано, что прибыль возможна, но она не может сравниться с затратами.

Прибыль и убытки прошлых олимпиад

Рекордная прибыль Лос-Анджелеса в 1984 году была получена при особых обстоятельствах: калифорнийский город был единственным участником конкурса и поэтому смог добиться от Международного олимпийского комитета (МОК) более мягких требований, включая право использовать уже существующую инфраструктуру вместо строительства новой.

Похожий сценарий случился и недавно, когда Париж и Лос-Анджелес стали двумя единственными городами, претендующими на проведение Игр.

"Чтобы избежать повторения ситуации 1984 года, МОК присудил две Олимпиады одновременно", - отметил Мюллер. Париж получит Игры 2024 года, а Лос-Анджелес - 2028-го.

Правда, умопомрачительная цена проведения Олимпиады действительно отталкивает многие города от участия в конкурсе на проведение Игр, тем более что и участие и в самих конкурсах оказывается недешевым.

"Токио потратил до 150 миллионов долларов на свою неудачную заявку 2016 года и примерно вдвое меньше на успешную заявку 2020 года", - объясняют Джеймс Макбрайд и Мелисса Манно из Совета по международным отношениям (CFR). "Торонто решил, что не может позволить себе потратить 60 миллионов долларов, которые потребовались бы ему для заявки на 2024 год", - добавили они.

Чрезмерная власть МОК?

Некоторые эксперты указывают на слишком выгодное положение МОК, который имеет право выбирать среди городов-претендентов и выдвигать условия по инфраструктуре или продаже билетов, которые принимающая сторона должна соблюдать и оплачивать - и при этом практически не разделять финансовые риски, с которыми сталкиваются города-хозяева Игр.

"МОК мог бы разделить большую сумму международных, телевизионных и спонсорских денег, - говорит профессор Эндрю Цымбалист, автор книги "Circus Maximus: The Economic Gamble Behind Hosting the Olympics and the World Cup".

МОК действительно получает значительные суммы благодаря своим Олимпийским вещательным службам (OBS), которые пользуются монополией на стандарты олимпийского вещания, что позволяет им диктовать свои условия другим СМИ. Но эти доходы не передаются оргкомитету принимающего города, который в итоге получает многомиллиардный счет.

Затраты на проведение летних Олимпиад за последние 30 лет

Как сообщила в январе французская газета Le Monde, могущественная организация OBS даже добилась временного постановления, позволяющего ей не предоставлять еженедельный выходной день, как это обычно предписывается законом, 8 000 человек, которые будут работать над трансляцией Олимпийских игр в Париже.

Эксперты предлагают различные способы уменьшить власть МОК и его нежелание разделять финансовые риски.

"Более интересным решением является создание одного постоянного места для летних и одного для зимних игр", - говорит Цымбалист.

Но будут ли такие серьезные изменения встречены с энтузиазмом? Многие рассматривают Олимпийские игры как способ использования "мягкой силы", а также как мероприятие, которое помогает правительству принимающей страны улучшить свой имидж.

Ограниченные возможности для работы

Когда политики рекламируют проведение Олимпийских игр, они часто говорят о возможностях трудоустройства, особенно в строительном и гостиничном секторах.

Оргкомитет Парижской олимпиады утверждает, что это событие станет "рычагом для повышения активности и занятости", благодаря "мобилизации более 181 000 рабочих мест". Он уточняет, что в эту цифру входят рабочие места, специально созданные для этого события, и уже существующие рабочие места, которые будут так или иначе связаны с Олимпиадой.

Это означает, что ожидаемый эффект "просачивания" почувствуют не все.

"Заработная плата портье и уборщиков номеров в отелях, скорее всего, не изменится", - объясняют Роберт Бааде и Виктор Мэтисон в своем исследовании 2016 года "Going for the Gold: The Economics of the Olympics".

Более того, во многих случаях, поскольку "отели (а также сетевые рестораны, агентства по прокату автомобилей, авиакомпании и подобные фирмы) принадлежат национальным или международным владельцам, рост корпоративных прибылей не задерживается в принимающем городе, а наоборот, покидает его", - пояснили они.

Чтобы соревнования проходили в наилучших условиях, олимпийские комитеты также в значительной степени полагаются на волонтеров - 45 000 этим летом в Париже - которые, по определению, не получают зарплату.

Волонтерство может дать вам некоторые привилегии, например, бесплатное посещение некоторых соревнований. Однако отсутствие зарплаты означает, что вам будет нелегко найти жилье в Париже или его ближайших пригородах, особенно учитывая резкий рост цен на проживание в отелях в этот период.

Нарушение повседневной жизни

В связи с прибытием большого числа туристов стоимость билета на метро была временно повышена до 4 евро (обычно он стоит 2,15 евро), а глава Парижского региона Валери Пекресс посоветовала местным жителям работать дома на время Олимпиады, поэтому многие намерены использовать часть своего пятинедельного оплачиваемого отпуска, чтобы покинуть Париж в июле и августе.

Для тех, кто не может вырваться из французской столицы, две недели Олимпиады, а затем еще две - Паралимпийских игр, могут стать настоящим кошмаром.

Видеопроекция на Триумфальной арке в Париже, 31 декабря 2023 г. Aurelien Morissard/AP

Что касается того, как это повлияет на общий туризм, то здесь мнения неоднозначны.

"В Лондоне, Пекине и Солт-Лейк-Сити в годы проведения Олимпийских игр наблюдалось снижение уровня туризма, - отмечают Макбрайд и Манно из CFR.

С другой стороны, в нескольких городах после олимпиад наблюдался рост туризма, как, например, в Барселоне в начале 1990-х годов. Однако тогда каталонский город не мог сравниться с нынешней привлекательностью Парижа как столицы самой посещаемой страны в мире.

"Олимпийские туристы в значительной степени заменят других туристов, которые приехали бы в любом случае", - говорит профессор Мюллер, имея в виду Париж. По его оценке, экономический эффект от Олимпиады для французской столицы, скорее всего, будет незначительным.

"В Лондоне, например, исследования показали, что во время Олимпийских игр 2012 года в городе было меньше туристов, чем в предыдущие летние месяцы", - сказал он.

Таким образом, проведение Игр может оказаться не совсем тем олимпийским золотом, о котором говорят".