Для парижан введут локдаун на время Олимпиады?

Французские СМИ и пользователи соцсетей сообщают, что префект парижского региона рассматривает возможность введения локдауна для жителей столицы во время Олимпиады из-за ограниченных транспортных возможностей

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Придется ли парижанам сидеть дома во время летних Олимпийских игр 2024 года? Это утверждают многочисленные пользователи социальных сетей и даже некоторые СМИ.

Давайте разберемся, что на самом деле стоит за этими слухами.

Во многих СМИ и соцсетях говорится, что префект парижского региона рассматривает возможность введения локдауна для жителей столицы во время Олимпиады.

Почему? Согласно этим сообщениям, система общественного транспорта региона может оказаться не готова к приему такого количества посетителей одновременно.

Поэтому, как утверждается, префект заставит жителей города оставаться дома в часы пик с 26 июля по 11 августа.

Это утверждение получило широкое распространение после того, как французская газета Le Monde упомянула об изоляции города как о варианте, который в настоящее время рассматривается французскими властями.

Впервые вариант локдауна во время Олимпийских игр был упомянут 6 декабря французской сатирической газетой Le Canard Enchaine.

В статье газета сообщает, что префект Парижа Марк Гийом направил письмо министру транспорта Клеману Бону. В письме говорится, что в некоторых районах города "общественный транспорт может принимать зрителей только в том случае, если остальному населению будет предписано не пользоваться теми же маршрутами".

В заключение автор статьи пошутил, что это начало "олимпийской изоляции".

Эту шутку подхватили многие новостные издания, включая Le Monde, которые приняли сатирический комментарий за чистую монету.

Газета быстро принесла извинения, но было уже слишком поздно. Многие пользователи социальных сетей уже сделали скриншот этого отрывка и начали массово распространять это ложное утверждение.

Префект парижского региона Марк Гийом отрицает, что когда-либо говорил об изоляции, в частности, в своем письме, адресованном министру транспорта.

Однако беспокойство по поводу того, будет ли готова транспортная система Парижа к Играм, нарастает. Несколько линий метро и внутригородских линий часто переполнены в часы пик, и существует значительная нехватка персонала.

В обычный летний период система общественного транспорта Парижа ежедневно принимает от 8 до 9 миллионов человек. Но во время Олимпийских игр ожидается до 1,5 миллионов пассажиров дополнительно.

Однако комитет, отвечающий за общественный транспорт в парижском регионе, подчеркнул, что к летним Играм будет подготовлено достаточно транспортных возможностей для такого числа гостей и местных жителей.