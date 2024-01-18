By Euronews и EBU

Париж, Дижон, Страсбург, Марсель, Бордо - в ряде крупных городов Франции прошли митинги полицейских в знак протеста против условий их труда на предстоящей летней Олимпиаде.

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Французские полицейские, по призыву трёх ведущих профсоюзов, начали в четверг демонстрации в крупных городах в знак протеста против условий их мобилизации будущим летом для обеспечения безопасности Олимпийских игр в Париже.

Они требуют среди прочего: гарантированного права на летний отпуск, премий для всех сотрудников и социальной поддержки, прежде всего по уходу за детьми.

Как, по-вашему, полицейские будут присматривать за своими детьми в летние месяцы, если им придется работать практически круглосуточно? Очевидно, что это будет невозможно, поэтому мы пришли поддержать коллег! Жюльен Шенарди Национальный полицейский альянс

В Дижоне стражи правопорядка собрались под транспарантом "Разьярённая полиция". "Ни один полицейский в Дижоне не может сказать вам с определённостью, где он будет, что будет делать, придется ли ему ехать в Париж... Самые элементарные вопросы: где мы будем спать, где будем есть, в чём будет заключаться наша задача, остаются без ответа", - говорит участник манифестации в столице Бургундии.

В понедельник представителей трёх основных профсоюзов (Alliance, SGP-FSMI-FO и UNSA-Police) принял министр внутренних дел Жеральд Дарманен, охарактеризовавший встречу как "конструктивную". Но сами полицейские его оптимизма, похоже, не разделяют.