Новые удары ВВС США по позициям хуситов в Йемене

В ночь на девятое апреля США снова нанесли удары по позициям хуситов в Йемене. Повстанцы сообщили, что в результате погибли по меньшей мере шести человек. Есть пострадавшие.

Атаке, в частности подвергся район аль-Хавак в портовом городе Ходейда, где находится аэропорт. Эта воздушная гавань ранее использовалась для нападений на суда в Красном море.

Взрывы раздавались и в горной провинции Амран, расположенной к северо-западу от Саны - столицы Йемена. Повстанцы утверждают, что целью США было телекоммуникационное оборудование.

Массированные удары по объектам мятежников США начали наносить с середины марта. Операция, как указало Центральное командование ВС США, направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы судоходства. Суда в Красном море хуситы стали атаковать с осени 2023 года на фоне войны в Газе, которая началась после нападения ХАМАС на Израиль.

Министр обороны США Пит Хегсет во время визита в Вашингтон премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подчеркнул, что США не будут ослаблять давление на хуситов.