Председательство Кипра: "Сделаем Евросоюз автономным и открытым"

Кипр возглавит Совет ЕС "в значимый, решающий для союза момент", поэтому правительство республики стремится как можно скорее добиться видимых результатов своей работы. Такое заявление сделал кипрский президент Никос Христодулидис во время посещения центра "Филоксения" в Никосии.

Именно там будет проходить большая часть мероприятий, связанных с кипрским председательством в Совете, которое начнётся 1 января, располагаться его пресс-центр.

Во время визита Христодулидиса сопровождали заместитель министра Кипра по европейским делам Марилена Рауна и министр транспорта Алексис Вафедис.

Президент подчеркнул: "Самое важное для нас за эти шесть месяцев - увидеть результаты. Завершив подготовку, мы теперь сосредоточены на результатах, на том, к чему стремимся, - достижение европейской автономии, открытости ЕС миру. Мы полностью готовы к сотрудничеству с другими нашими партнерами, с остальными 26 государствами-членами, с Комиссией, с Европейским парламентом, я повторяю, к достижению результатов".

Конференц-центр "Филоксения". pio.gov;cy

По словам Христодулидиса, "решающий момент" для блока наступает как с точки зрения внутренних процессов, так и с точки зрения законодательных досье, которыми предстоит управлять Кипру как стране-председателю. Из них самым важным кипрский лидер назвал Многолетний финансовый план (MFF) долгосрочного бюджета, который должен отражать приоритеты ЕС на следующие семь лет.

Никос Христодулидис также в очередной раз пообещал и дальше поддерживать Украину, которая переживает российское военное вторжение.

Конференц-центр "Филоксения". pio.gov.cy

"Мы лучше многих других знаем и понимаем, что переживает страна, что переживает украинский народ. Помимо этого, есть вопросы обороны и безопасности, которые являются приоритетными для нас. В сотрудничестве с Европейским парламентом мы надеемся добиться конкретных положительных результатов, которые укрепят конкурентоспособность ЕС. Есть проблемы миграции, повседневной жизни европейских граждан: жилищный вопрос, защита наших детей в Интернете и многие другие. Работа над всем этим направлена на укрепление автономии ЕС путем дальнейшей интеграции".

"Отношение к Турции будет как к стране-кандидату"

Отвечая на вопрос о недавней статье Politico, в которой говорилось о беспокойстве по поводу председательства Кипра в Совете ЕС и отношений Кипра с Турцией, президент сказал: "Республика Кипр будет выполнять свою институциональную роль - и она очень хорошо знает, как это делать - и к Турции будут относиться как к стране-кандидату, которой она является. И я ожидаю, что Турция будет вести себя так же в отношении институционального председательства в ЕС".

Никос Христодулидис в конференц-центре Filoxenia pio.gov.cy

Внешнеполитические связи

Журналисты спросили, собирается ли Кипр инициировать встречи по украинскому вопросу с участием лидеров стран, не входящих в ЕС. На что президент ответил: "Мы внимательно следим за развитием событий на международном уровне, за пределами ЕС, в связи с Украиной. Как я уже сказал, это будет приоритетом кипрского председательства, и я хотел бы напомнить вам, что во время моего визита в Украину 4 декабря я представил украинскому президенту 19 конкретных идей, которые Республика Кипр готова реализовать в течение шести месяцев своего председательства в отношении Украины. В зависимости от того, как будут развиваться события, мы готовы выступить с подобными инициативами в дальнейшем".

Также журналисты поинтересовались по поводу возможного проведения на Кипре неформальной встречи с премьер-министром Израиля и лидером Палестины и о приглашении Папы Римского посетить Кипр. Христодулидис заверил: "Одним из приоритетов председательства Кипра в Совете является существенное укрепление отношений ЕС со всем Ближним Востоком. Для этого 23 и 24 апреля лидеры стран региона были приглашены на неформальный Европейский совет. Я уверен, что будучи там, некоторые из них захотят встретиться. Что касается Папы Римского, на двустороннем уровне приглашение открыто с момента его избрания".