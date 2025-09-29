Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

У берегов Йемена горит судно после попадания ракеты (британские военные)

Вид на горящий нефтяной танкер "Марлин Луанда" после нападения в Аденском заливе, 27 января 2024 года
Вид на горящий нефтяной танкер "Марлин Луанда" после нападения в Аденском заливе, 27 января 2024 года Авторское право  AP/AP
Авторское право AP/AP
By Gavin Blackburn
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

Британские военные считают, что судно у порта Адена атаковали поддерживаемые Ираном йеменские хуситы.

РЕКЛАМА

В понедельник в Аденском заливе загорелось судно в результате ракетного удара. Он, по всей видимости, был произведён повстанцами-хуситами, заявили военные Великобритании.

Чуть раньше йеменские СМИ сообщили о возможном запуске баллистической ракеты с территории, которую контролирует поддерживаемая Ираном военизированная группировка.

Как сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO), вскоре после отплытия экипаж судна, находившегося примерно в 235 километрах от побережья Адена, передал, что увидел за кормой "всплеск и дым".

В UKMTO заявили, что "в судно попал неизвестный снаряд", на борту начался пожар. Британская компания по морской безопасности Ambrey вместе с UKMTO рекомендовала всем кораблям, находящимся в этом районе, соблюдать осторожность.

Бойцы-хуситы маршируют во время митинга в поддержку палестинцев в Газе и против ударов США, Сана, 22 января 2024 года.
Бойцы-хуситы маршируют во время митинга в поддержку палестинцев в Газе и против ударов США, Сана, 22 января 2024 года. AP Photo

Хуситы пока не брали на себя ответственность за атаку. Но, как правило, они делают подобные заявления спустя несколько часов или даже дней после инцидента.

Вооружённые повстанцы начали обстреливать суда в Красном море с тех пор, как началась война в секторе Газа, утверждая, что они принадлежат Израилю или имеют связь с ним. Удары наносятся, по словам хуситов, "в знак солидарности с палестинцами".

Related

Атаки хуситов в последние два года нарушили судоходство по ключевому маршруту Красного моря, через который до войны ежегодно проходили товары на сумму около 1 триллиона долларов (852 миллиарда евро).

В марте США нанесли воздушные удары по объектам группировки в Йемене "для обеспечения свободного и безопасного судоходства". А в мае стороны достигли соглашения о перемирии, и хуситы на время прекратили атаки в Красном море.

Но уже в июле они потопили два судна, в результате чего погибли по меньшей мере четыре члена экипажа, а остальные, как считается, находятся в плену у повстанцев.

Дополнительные источники • AP

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Израиль - Йемен: более 20 человек ранены в результате падения беспилотника на Эйлат

Израиль нанес удары по ключевым целям хуситов в Йемене

Повстанцы хуситы совершили налёт на офис ООН в Йемене: 11 арестов