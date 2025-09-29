РЕКЛАМА

В понедельник в Аденском заливе загорелось судно в результате ракетного удара. Он, по всей видимости, был произведён повстанцами-хуситами, заявили военные Великобритании.

Чуть раньше йеменские СМИ сообщили о возможном запуске баллистической ракеты с территории, которую контролирует поддерживаемая Ираном военизированная группировка.

Как сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO), вскоре после отплытия экипаж судна, находившегося примерно в 235 километрах от побережья Адена, передал, что увидел за кормой "всплеск и дым".

В UKMTO заявили, что "в судно попал неизвестный снаряд", на борту начался пожар. Британская компания по морской безопасности Ambrey вместе с UKMTO рекомендовала всем кораблям, находящимся в этом районе, соблюдать осторожность.

Бойцы-хуситы маршируют во время митинга в поддержку палестинцев в Газе и против ударов США, Сана, 22 января 2024 года. AP Photo

Хуситы пока не брали на себя ответственность за атаку. Но, как правило, они делают подобные заявления спустя несколько часов или даже дней после инцидента.

Вооружённые повстанцы начали обстреливать суда в Красном море с тех пор, как началась война в секторе Газа, утверждая, что они принадлежат Израилю или имеют связь с ним. Удары наносятся, по словам хуситов, "в знак солидарности с палестинцами".

Атаки хуситов в последние два года нарушили судоходство по ключевому маршруту Красного моря, через который до войны ежегодно проходили товары на сумму около 1 триллиона долларов (852 миллиарда евро).

В марте США нанесли воздушные удары по объектам группировки в Йемене "для обеспечения свободного и безопасного судоходства". А в мае стороны достигли соглашения о перемирии, и хуситы на время прекратили атаки в Красном море.

Но уже в июле они потопили два судна, в результате чего погибли по меньшей мере четыре члена экипажа, а остальные, как считается, находятся в плену у повстанцев.