Израиль нанёс авиаудар по столице Йемена Сане

Израиль нанесли авиаудары по объекту повстанческой группировки хуситов в столице Йемене Сане. Как сообщается, целью атаки стали высокопоставленных представители режима хуситов.

Удары пришлись по южным и западным районам Саны. О жертвах пока не сообщалось.

Атака произошла в то время, когда поддерживаемый Ираном спутниковый новостной канал хуситов транслировал записанную речь верховного лидера повстанцев Абдул-Малика аль-Хуси.

Израильские военные заявили, что удар пришелся по "военной цели" хуситов в Сане, не вдаваясь в подробности. В то же время соцсети публикуют информацию о том, что погиб начальник военного штаба хуситов вместе с рядом ведущих членов радикального движения.

Утром в четверг ЦАХАЛ заявил о перехвате беспилотника, запущенного повстанцами в сторону Израиля. Это уже третий удар Йемена по Израилю за последнюю неделю.

Ему предшествовали авианалет Израиля на Сану в воскресенье, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек. Целями ЦАХАЛ были объект, принадлежащий главной нефтяной компании Йемена, контролируемой хуситами, а также электростанция и военный объект в районе, где расположен президентский дворец, сообщают хуситы и израильские военные.

Хуситы запускали ракеты и беспилотники в сторону Израиля, а также атаковали суда в Красном море на протяжении всей войны Израиля против ХАМАС в секторе Газа. Повстанцы заявляют, что их атаки совершаются в знак солидарности с палестинцами.

В ответ на атаки хуситов Израиль и возглавляемая США коалиция в течение нескольких месяцев наносили мощные удары по удерживаемым повстанцами территориям Йемена, включая Сану и стратегически важный прибрежный город Ходейда. В мае израильские удары вывели из строя аэропорт Саны.

Администрация Трампа объявила о соглашении с хуситами о прекращении авиаударов в обмен на прекращение нападений на судоходство в мае. Однако повстанцы заявили, что соглашение не предусматривает прекращения атак на цели, которые, по их мнению, связаны с Израилем.