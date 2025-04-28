Йемен: десятки погибших от американских ударов по приюту для мигрантов

By Euronews

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Более 70 человек погибли, десятки получили ранения в Йемене в ночь на понедельник в результате американских ударов по столице Сане и по району Бани-эль-Харит к северу от города.

По данным СМИ, связанных с контролирующими этот регион хуситами, погибли не менее восьми человек в столице и по меньшей мере 68 в результате удара по центру содержания мигрантов в северном городе Саада. Эта атака увеличила до более чем 220 число погибших в Йемене от американских ракет.

Центральное командование вооруженных сил США признало, что нанесло более 800 отдельных ударов за месяц. В заявлении, сделанном минувшей ночью, говорится, что в ходе oперации Roughrider убиты сотни боевиков-хуситов и их лидеров, включая тех, кто был связан с программой ракет и беспилотников.

США начали операцию 15 марта при президенте Трампе из-за атак хуситов на Израиль и на суда в Красном море, пообещав продолжать её до тех пор, пока не будет восстановлена свобода судоходства на важнейшем мировом торговом пути.

Хуситы - последняя боевая группировкой в ​​самопровозглашенной "Оси сопротивления" Ирана, способная регулярно атаковать еврейское государство.