Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Греческие фермеры сняли блокаду части дорог на Новый год

стоковая фотография
стоковая фотография Авторское право  amna
Авторское право amna
By Ioannis Karagiorgas и ΑΠΕ-ΜΠΕ
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Греческие фермеры сняли блокаду части дорог для того, чтобы позволить людям проехать, куда им нужно, перед Новым годом. 7 января начнется бессрочная забастовка на фермерских рынках.

Забастовка фермеров в Греции не прекращается, тем не менее во вторник, 30 декабря, они сняли блокаду на большинстве дорог, чтобы людям было легче добраться туда, куда им нужно, к Новому году.

А 7 января начнется общенациональная забастовка на фермерских рынках, которая объявлена на неопределенный срок.

Забастовка на фермерских рынках

Решение начать забастовку было принято Конфедерацией греческих фермерских рынков и другими федерациями профессиональных продавцов и производителей фермерских рынков в стране.

"Несмотря на то, что фермер продает свой продукт по низкой цене, проводимая политика приводит к удорожанию продукции на каждом этапе ее распространения", — подчеркивается в заявлении Конфедерации фермерских рынков, которая "стоит на стороне фермеров".

Основные требования бастующих — поддержка фермеров, снижение производственных затрат, отмена жесткого налогообложения и немедленный отказ от дополнительного 10-процентного налога.

"Общенациональная бессрочная забастовка — это послание во всех направлениях. Фермерские рынки поддерживают домашние хозяйства, фермеров и потребителей. Мы не позволим им стать жертвами политики, которая ведет к прецизионности, концентрации рынка и обесцениванию первичного сектора. Фермерские рынки были и останутся в первую очередь ФЕРМЕРСКИМИ рынками, а во вторую - рынками", — подчеркивается в заявлении.

Блокады на дорогах

Фермеры продолжают блокировать трассу Е65 в Западной Фессалии, но подняли шлагбаум на платной дороге Софадес.

В направлении Афин движениетранспортных средств полной массой до 3,5 тонн прекращено от А/К Платикамбос до А/К Килелер, а транспортные средства массой более 3,5 тонн не движутся на участке от А/К Платикамбос до А/К Велестиноу. Все машины направляются по старой национальной дороге Лариса-Волос**.**

Что касается транспортного потока в направлении Салоников, то движение было прервано на участке от А/К "Никея" до А/К "Платикамбос".

Блокада фермеров
Блокада фермеров amna

Дальнейшая эскалация и митинг в Афинах

По словам фермеров, дальнейшая эскалация отложена до Нового года.

При этом не исключено, что в итоге будет принято решение пригнать тракторы в Афины, как это делалось в другие годы, чтобы провести массовый митинг у здания парламента.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Греция: фермеры обостряют ситуацию - правительство устанавливает предел возможностей поддержки

К протестам греческих фермеров присоединились на Крите

Премьер-министр Греции призвал протестующих фермеров к диалогу