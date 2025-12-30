Греческие фермеры сняли блокаду части дорог на Новый год

Забастовка фермеров в Греции не прекращается, тем не менее во вторник, 30 декабря, они сняли блокаду на большинстве дорог, чтобы людям было легче добраться туда, куда им нужно, к Новому году.

А 7 января начнется общенациональная забастовка на фермерских рынках, которая объявлена на неопределенный срок.

Забастовка на фермерских рынках

Решение начать забастовку было принято Конфедерацией греческих фермерских рынков и другими федерациями профессиональных продавцов и производителей фермерских рынков в стране.

"Несмотря на то, что фермер продает свой продукт по низкой цене, проводимая политика приводит к удорожанию продукции на каждом этапе ее распространения", — подчеркивается в заявлении Конфедерации фермерских рынков, которая "стоит на стороне фермеров".

Основные требования бастующих — поддержка фермеров, снижение производственных затрат, отмена жесткого налогообложения и немедленный отказ от дополнительного 10-процентного налога.

"Общенациональная бессрочная забастовка — это послание во всех направлениях. Фермерские рынки поддерживают домашние хозяйства, фермеров и потребителей. Мы не позволим им стать жертвами политики, которая ведет к прецизионности, концентрации рынка и обесцениванию первичного сектора. Фермерские рынки были и останутся в первую очередь ФЕРМЕРСКИМИ рынками, а во вторую - рынками", — подчеркивается в заявлении.

Блокады на дорогах

Фермеры продолжают блокировать трассу Е65 в Западной Фессалии, но подняли шлагбаум на платной дороге Софадес.

В направлении Афин движениетранспортных средств полной массой до 3,5 тонн прекращено от А/К Платикамбос до А/К Килелер, а транспортные средства массой более 3,5 тонн не движутся на участке от А/К Платикамбос до А/К Велестиноу. Все машины направляются по старой национальной дороге Лариса-Волос**.**

Что касается транспортного потока в направлении Салоников, то движение было прервано на участке от А/К "Никея" до А/К "Платикамбос".

Блокада фермеров amna

Дальнейшая эскалация и митинг в Афинах

По словам фермеров, дальнейшая эскалация отложена до Нового года.

При этом не исключено, что в итоге будет принято решение пригнать тракторы в Афины, как это делалось в другие годы, чтобы провести массовый митинг у здания парламента.