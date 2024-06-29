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В Иране 5 июля пройдет второй тур досрочных президентских выборов

Второй тур состоится 5 июля
Второй тур состоится 5 июля Авторское право AP
Авторское право AP
By Euronews
Опубликовано
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Явка избирателей составила менее 40%. Во второй тур вышли реформист Масуд Пезешкиян и консерватор Саид Джалили.

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В Иране состоится второй тур досрочных президентских выборов, голосование назначено на 5 июля.

В первом туре ни один из кандидатов не набрал необходимое количество голосов для убедительной победы.

Реформист Масуд Пезешкиян и консерватор Саид Джалили лидируют по итогам обработки всех бюллетеней и выходят во второй тур.

Мохсен Эслами, официальный представитель ЦИК страны, объявил результаты на пресс-конференции, проведенной иранским государственным телевидением. По его словам, из 24,5 миллионов поданных голосов бывший депутат Масуд Пезешкиан получил 10,4 миллиона, а член Совета безопасности Джалили - 9,4 миллиона. Спикер парламента Мохаммад Багер Калибаф получил 3,3 миллиона. Шиитский священнослужитель Мостафа Пурмохаммади набрал более 206 000 голосов.

Законодательство Ирана требует, чтобы победитель получил более 50% всех поданных голосов. В противном случае два лидирующих кандидата выйдут во второй тур через неделю. В истории Ирана был только один второй тур президентских выборов: в 2005 году, когда сторонник жесткой линии Махмуд Ахмадинежад одержал победу над бывшим президентом Акбаром Хашеми Рафсанджани.

После Исламской революцией с 1979 года женщинам и тем, кто призывает к радикальным переменам, запрещено баллотироваться.

Результаты голосования в первом туре показали признаки более широкого разочарования общественности. Свыше одного миллиона голосов испорчены, что обычно является признаком того, что люди чувствуют себя обязанными проголосовать, но не хотят выбирать ни одного из кандидатов.

По итогам общая явка составила 39,9%. На президентских выборах 2021 года, на которых был избран Раиси, явка составила 42%, а на мартовских парламентских выборах явка составила 41%.

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