By Euronews

В Иране прошли похороны президента Ибрахима Раиси, погибшего в воскресенье в результате крушения вертолета в горах на границе с Азербайджаном. С ним пришли проститься сотни тысяч людей.

РЕКЛАМА

В Иране похоронили президента Ибрахима Раиси, погибшего в воскресенье в авиакатастрофе.

Он упокоится в своем родном городе Мешхед на северо-востоке страны — в почитаемом мусульманами-шиитами мавзолее имама Резы, который был построен еще в XIII веке.

Кроме Раиси на борту потерпевшего крушение вертолета находились глава МИД Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан и еще шесть человек. Власти считают, что причина трагедии — плохая погода, из-за которой вертолет совершил "жесткую посадку" в горах на границе с Азербайджаном. Туман и холод долго мешали спасателям добраться до места авиакатастрофы. Никто не выжил.

Во всей стране объявлен пятидневный траур. Накануне на улицах многих городов Ирана собрались сотни тысяч людей, пришедших попрощаться с погибшими.

Как сообщило государственное информагентство Ирана IRNA, в траурных мероприятиях участвовали представители почти 70 стран, в том числе президент Туниса Каис Саид, эмир Катара Тамим бин Хамад аль-Тани и президент Сирии Башар Асад. От европейских стран присутствовали лишь Беларусь, Сербия и Россия — в лице спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Траурную процессию в Тегеране возглавил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Он преклонил колени перед останками жертв и назвал Ибрахима Раиси мучеником. Многие в Иране считали погибшего президента преемником 85-летнего Хаменеи.

При этом критики режима называют Ибрахима Раиси "палачом из Тегерана". После Исламской революции в 1988 году он был одним из четырех судей “Комиссий смерти”, которые приговаривали политзаключенных к казни по приказу верховного лидера того времени Рухоллы Хомейни.

Выборы нового президента Ирана пройдут 28 июня. До этого момента президентские обязанности будет исполнять первый вице-президент страны Мохаммад Мохбер.