Партия реформ Найджела Фараджа набирает очки в британской предвыборной кампании. Перетянув голоса избирателей тори, она может способствовать победе лейбористов.

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Как и во многих английских прибрежных поселениях, экономика морского курорта Скегнесс, одного из оплотов британских консерваторов, продолжает испытывать трудности. Одни его жители теперь потянулись к Лейбористской партии, в то время как другие смещаются ещё больше вправо.

Партия реформ Найджела Фараджа начала свою ибирательную кампанию. Реформисты стремительно набирают очки и уже сравнялись в ретйингах с пока ещё правящей Консервативной партией.

- Пришло время позаботиться о себе, а не позволять другим людям жить за счет нас.

- И вы будете голосовать за реформистов?

- Да, обязательно.

- Я думаю, что "Реформа" отнимет у тори много голосов, что, вероятно, приведет к победе лейбористов.

- А как вы будете голосовать?

- За консерваторов.

- Вам вообще нравится Найджел Фарадж?

- Мистер Фарадж? Я думаю, что он клоун.

- Клоун? Я думаю, это просто... У него есть эта бравада: "Я буду бить себя в грудь!" И всё в таком духе.

Люк Ханрахан, Euronews:

"Скегнесс — типичное восточное прибрежное поселение, отражающее тенденцию, наблюдаемую на всем побережье Англии. Когда-то на последних выборах консерваторы составляли 77%, теперь они склоняются к лейбористам. Правые здесь уступают место лейбористам, разделив голоса между консерваторами и Партией реформ Найджела Фараджа. Самый последний опрос показывает, что у Лейбористской партии имеет 45%, у тори - 22% и у Партии реформ - 13%. Итак, может ли это подтолкнуть Консервативную партию ещё больше вправо после всеобщих выборов?"

Будущее может зависеть от успеха экономики Великобритании при ныне уже вероятном лейбористском правительстве.

"Когда дела в экономике идут не очень хорошо, возникает соблазн возложить вину на других или найти козла отпущения, - говорит доктор Вероника Лемарш, социальный психолог из Университета Эссекса, который находится в том же округе, где Найджел Фарадж претендует на пост члена парламента. - По его словам, все, что нам нужно сделать, чтобы исправить Британию, - это избавиться от других правительств, которые дали большие обещания и не смогли их выполнить, а также избавиться от этих людей, которые, как они говорят, угрожают безопасности. Я думаю, что Найджел Фарадж может представить очень упрощенную картину того, как может выглядеть будущее Британии. Основополагающим для идеологии реформистов является то, что люди приезжают в Великобританию и обвиняют их во всех бедах, которые мы видим в стране в данный момент".

Найджел Фарадж, ранее лидер Партии независимости, фактически убедившей британцев проголосовать за брексит, что стоило кресла тоглашнему премьер-министру консерватору Дэвиду Кэмерону, теперь возглавил свою бывшую партию, переименованную в 2019 году в Reform UK. Перетянув на себя часть голосов избирателей тори, она может обеспечить лейбористам подавляющее большинство по итогам июльских выборов.